（墨西哥城综合电）世界一级方程式赛车（F1）墨西哥城大奖赛本周末开跑，尽管即将迎来新王登基，但围场内的资深老将依然是舆论焦点。

两届世界冠军阿隆索（Alonso）在赛前再次批评后段班车手驾驶水准低下，引发对手强烈反击；同场的两名资深老将哈密尔顿（Hamilton）与佩雷斯（Perez）则分别对各自的未来动向表态。

阿隆索效力的阿斯顿马丁车队目前在车队积分榜排名倒数第二，落后威廉姆斯一个名次。阿隆索在上周末的美国大奖赛与威廉姆斯的泰国籍车手阿尔本（Albon）发生碰撞，最终分别以第16名和第17名完赛。阿隆索赛后狠批发车区后三分之一的车手“驾驶水平非常低，而且缺乏天赋”。

在星期四（10月29日）的墨西哥站赛前记者会上，阿隆索坚持己见：“我依然这么认为。我想大家都知道是谁对这番话感到刺耳，这就说明了一切。我觉得第一圈发生的所有事故、擦撞、四处飞溅的前翼都是没必要的，尤其当你在发车区后方根本无所争夺的时候。不幸的是，这不仅发生在奥斯汀，整个赛季我都处于那个位置，在车里看到一些不便在此评论的事。”

🗣️ "I still feel the same."



Fernando Alonso has doubled down on his comments about driving standards from last weekend's US GP, following his collision with Alex Albon: pic.twitter.com/JU3FGggXBJ — The Race (@wearetherace) October 29, 2026

威廉姆斯双雄反驳：全场水平都很高

对此，阿尔本在随后的记者会上反驳道：“听到一个你曾经仰慕的人说出这些话让人不太舒服，但我不同意他的说法。我认为整个发车区从前到后的水平都很高，如今已经没有花钱买席位的付费车手了。希望本周末我们不会在赛道上狭路相逢。”

阿尔本的队友、曾在墨西哥夺冠的塞恩斯（Sainz）也认为，目前的车手阵容是近年来最强的。他说，自己今年之前从未处过发车区后三分之一的位置，处于末尾的缠斗确实不好受，因为大家“没有什么可输的”，所以容易发生前列集团不会出现的事故，但处于后段的车手其实都拥有争夺领奖台甚至分站冠军的天赋。

事实上，目前排在积分榜最后四名的车队中，除了奥迪车队的巴西小将博托莱托（Bortoleto）之外，包括凯迪拉克车队的佩雷斯与博塔斯（Bottas）在内的每一名车手，在F1生涯中都曾赢得分站冠军或登上过领奖台。

🗣️ Alex Albon: "I don't agree (with Fernando Alonso), it is as simple as that. The level is strong up & down the grid."



"Hopefully we don't cross paths in the race this weekend." pic.twitter.com/gI0u3PJ4aL — Daniel Valente 🏎️ (@F1GuyDan) October 29, 2026

哈密尔顿暂不言退 佩雷斯三年后挂印

另一方面，41岁的法拉利七届世界冠军哈密尔顿在谈及F1将于2030年代重返非洲（由卢旺达主办）时，不排除届时他仍在参赛的可能。

目前在车手榜排名第三的哈密尔顿说：“这里70年来从未出现过像我这样的人。我的起步反应比这里一些最年轻的车手还要快，41岁的我能与20岁的年轻人同场较量。”

不过他也表明，一旦自己的反应和速度下滑，绝不会赖着不走；他目前的当务之急是利用本赛季最后五站比赛测试明年的赛车，并协助法拉利锁定车队积分榜亚军。

相比之下，本周末将在家乡车迷面前迎来个人第300场大奖赛正赛的36岁墨西哥老将佩雷斯，则已为退役设下时间表。

2024年底离开红牛车队、休息一年后于本赛季重返赛场的佩雷斯说，与凯迪拉克最新签下的三年续约合同，将是他在F1的最后一份合约。他说：“我依然热爱这项运动，但我的孩子们即将进入人生的重要阶段，我想花更多时间陪伴他们。”

尽管新军凯迪拉克在本赛季前18站一分未得，在车队榜垫底，佩雷斯也直言要在主场拿分“需要奇迹”，但他在当地依然号召力惊人，星期三（28日）在墨西哥城改革大道的路演就吸引约10万名车迷到场助阵。