（米兰综合电）意大利足球豪门国际米兰（Inter Milan）与体育米兰（AC Milan）在新加坡时间星期四（10月29日）正式揭晓全新的“忠利球场”（Generali Stadium）设计方案。这座耗资12亿欧元（约17亿1500万新元）打造的新球场，将从2031-32赛季起取代极具标志性的百年圣西罗球场（San Siro），成为米兰双雄的新主场。

为推进这项新主场计划，体米与国米此前已斥资1亿9700万欧元，买下现有圣西罗球场及毗邻的停车场区域，作为两队未来共享新主场的建设用地。新球场工程预计于2028年动工，可容纳7万1500名观众，略少于圣西罗目前的7万5000个座位。

名家联手操刀新设计

新球场由著名建筑师诺曼·福斯特（Norman Foster）与球场设计专家大卫·马尼卡（David Manica）联手操刀，两人此前曾合作设计伦敦温布利球场（Wembley Stadium）。福斯特在米兰的新闻发布会上介绍，新球场的外观呈“中部低伏、两端球门后方高耸”的流线形态。

Inspired by Milano's architectural heritage and designed for the future.

Generali Stadium brings together design, innovation, and sustainability in one of the most ambitious projects ever envisioned for the city.@GENERALI pic.twitter.com/NYAS3eiTMT — AC Milan (@acmilan) October 29, 2026

马尼卡指出，设计团队的核心理念是延续圣西罗独有的精神内核：“我们在设计这个项目时意识到最重要的一点是，圣西罗不仅是一座建筑，更是一种情怀。我们所要做的一切，就是把这种感觉注入新球场。”

设计从“贴近感”出发

为了拉近观众与赛场的距离，设计团队从“贴近感”出发，将球门后方的看台倾斜度设定为陡峭的37度。马尼卡说：“我们把所有座位尽可能推向球场边缘，距离近到不能再近，球迷甚至会觉得自己就像坐在草皮上一样。这座建筑比当今许多新建球场都要陡峭，这是刻意为之，旨在让看台尽可能向上延伸并拢向球场上方，营造出紧凑的压迫感与炽热氛围。”

此外，设计团队也在声学效果上下足功夫。新球场的屋顶将完全覆盖看台区域，仅让草皮露天，借此把球迷的呐喊声浪聚拢并放大。马尼卡说：“我希望球迷来到新球场时，依然能感受到昔日的澎湃激情，感觉整座建筑正像现在一样，与他们同呼吸、共脉动。”

这座由意大利保险巨头忠利集团（Generali）冠名赞助的球场，未来除了举办足球赛，也能承办美式足球、橄榄球赛事以及大型演唱会。

素有“混凝土大教堂”之称的圣西罗球场是欧洲足坛最具代表性的殿堂之一，也是目前意大利最大的球场。然而，这座于1926年启用的百年场馆尽管历经数十年多次翻修，已无法满足现代观众与球会的需求。这座又以意大利传奇球星梅亚扎（Meazza）命名的球场，将在新球场建设接近尾声时被大部分拆除。