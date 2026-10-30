（洛杉矶综合电）美国职业篮球赛（NBA）星期五（10月30日）展开两支“不败之师”之间的较量，波特兰拓荒者（Portland Trail Blazers）最终在主场以103比124不敌孟菲斯灰熊（Memphis Grizzlies），倒戈旧主的莫兰特（Morant）更是伤退离场。

赛前联盟有三支队伍保持不败金身，分别是休斯敦火箭（Houston Rockets）、灰熊和拓荒者，意味着本场比赛必有一支队伍延续连胜势头，另一队则将吞下赛季首败。这也是莫兰特转会拓荒者后，首次与老东家灰熊交锋。

比赛开打之后，所有人都能感受到莫兰特想要手刃旧主的决心，前两节就交出12分2助攻的数据。不过，利拉德（Lillard）8投1中只得3分的发挥，直接葬送了队友的努力，让一度手握八分优势的拓荒者，半场被对手追成58比58。

重新回到赛场的利拉德依旧没有找回手感，这让灰熊能够将更多的防守精力放在莫兰特身上。莫兰特下半场在灰熊的严防死守下只有6中1，还在末节受伤提前离场，拓荒者最终以103比124吞下赛季首败。

灰熊则取得了五连胜，其中探花郎布泽尔（Boozer）砍下18分12篮板12助攻，成为球队获胜的最大功臣。他也以19岁103天的年龄成为NBA历史第二年轻的“三双”获得者，仅次于2022年创下该纪录的吉迪（Giddey，19岁零84天）。

拓荒者执行杨瀚森球员选项

中国中锋杨瀚森在有限的上阵时间内，努力为拓荒者做出贡献。（法新社）

值得一提的是，拓荒者赛前也宣布执行杨瀚森新秀合同第三年的球队选项，意味着这位来自中国的年轻内线将继续留在球队的长期规划之中。

稍早前，拓荒者宣布将杨瀚森从发展联盟的撕裂之城混音（Rip City Remix）召回。这名中国中锋此役也迎来本赛季常规赛第二次登场，并在出战的4分32秒时间内，为球队贡献3分1篮板1封盖的数据。

杨瀚森在去年被选中后，和拓荒者签下一份四年价值2139万美元（约2733万新元）的新秀合同。开赛至今，杨瀚森仅为拓荒者打了一场比赛，他在对阵菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）的揭幕战中替补出战12分钟，拿到5分和3篮板。

据悉，拓荒者未来还是会让杨瀚森在拓荒者和混音队之间来回切换，希望他在没有上场机会的情况下，依然能通过发展联盟的训练和比赛保持身体和比赛状态。