（马德里综合电）新加坡时间星期三（10月28日），西班牙托莱多省发生至少69人丧生、数十人受伤的严重高铁追尾事故。平时旅居德国、此次返乡探亲的24岁西班牙跳远女将胡列塔·加列戈（Julieta Gallego）不幸遇难。西班牙皇家田径联合会星期四（29日）对胡列塔的骤然离世表示沉痛哀悼。

事故发生地点位于西班牙首都马德里以南约120公里的托莱多省乌尔达（Urda）。当时两车电脑通讯故障，又接收到错误的人为指令，后车以200公里的时速行驶了25公里后，直接撞上前车的尾部。这也是这条连接马德里与南部安达卢西亚的铁路干线，在不到一年内发生的第二起致命列车事故。

令人唏嘘的是，胡列塔平时定居德国，此次刚好回西班牙探亲，岂料却在旅途中踏上夺命列车。她生前效力于马德里的AD Sprint田径会，是西班牙俱乐部田径锦标赛的常客。她的个人跳远最佳成绩5米90是在2023年于安特盖拉（Antequera）举行的西班牙23岁以下（U23）全国室内锦标赛中创下的。

La familia del atletismo español se une al dolor por el fallecimiento de Julieta Gallego, atleta de @adsprint , en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo).



Queremos trasladar nuestro pésame y todo nuestro apoyo a su familia, seres queridos y compañeros de club.… — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) October 29, 2026

西班牙皇家田径联合会在社交媒体X发表声明说：“西班牙田径大家庭共同为AD Sprint田径会运动员胡列塔在托莱多省乌尔达列车事故中不幸罹难，感到无比悲痛。”联合会也向胡列塔的家人、挚爱亲友及俱乐部队友致以深切慰问，并将全力提供支持。

胡列塔原本拥有前程似锦的人生，却在24岁的黄金年华戛然而止，消息传出后令当地体坛痛心不已。曾是奥运三级跳远选手的西班牙皇家田径联合会主席查帕多（Chapado）接受采访时悲痛地说：“有些沉重打击直击田径大家庭的心脏。今天，整个体育界都在哀悼胡列塔的离去，一个原本还有漫长人生的年轻生命，就这样被无情地熄灭了。”

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他也动情地说：“西班牙田径界紧紧拥抱胡列塔的灵魂，并分担她家人、朋友以及她一生挚爱俱乐部的巨大悲痛。在这片虚无与伤痛之中，他们并不孤单。”