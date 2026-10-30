曼联（Manchester United）主帅卡里克（Carrick）将在新加坡时间星期六（10月31日）晚上率队英超客战切尔西（Chelsea），考虑到球队近况糟糕，恐怕难以从客场带走三分。

曼联各项赛事已连续八场不胜，英超连续六轮未尝胜绩，八轮联赛仅积七分，是1986至1987赛季以来最差的联赛开局。球队目前联赛排名第16位，只比降级区高出一分，本赛季至今也未曾在客场取胜。

上周末主场0比3不敌伯恩茅斯（Bournemouth）后，外界普遍认为卡里克帅位难保，但球会最终决定再给他时间。这也是伯恩茅斯近四个赛季，第三次以相同比分在老特拉福德击败曼联。

卡里克近期还面临更衣室风波。曼联在欧冠以1比4惨败给意甲球队科莫（Como）后，队长费尔南德斯（Fernandes）公开批评球队战术。卡里克随后在对阵伯恩茅斯时将费尔南德斯列为替补，并强调这是“纯粹从足球角度出发”的决定，但结果却适得其反。

缺少费尔南德斯，曼联中场的组织和串联更加混乱，进攻乏善可陈，全队表现崩盘，而队长只能坐在替补席上看着球队惨败。

卡里克（左）称自己与费尔南德斯（右）之间并没有什么过节，但双方对彼此的信任毫无疑问已经受到影响。图为卡里克在今年9月对埃弗顿赛前与费尔南德斯沟通。（路透社档案照片）

不过，耐人寻味的是，谢场时球迷为卡里克送上掌声，却向球员报以漫天嘘声，显然认为问题出在球员身上。不少球迷也将矛头指向俱乐部高层。

费尔南德斯上赛季以21次助攻刷新英超单季纪录，荣膺英格兰职业足球员协会（PFA）年度最佳球员，但本赛季状态有所下滑。

卡里克表示，两人之间“没有问题”，费尔南德斯仍是队长，并且依然“全心投入”。外界预料这名葡萄牙中场本仗将重返首发，但他能否重获主帅信任，仍是未知数。

伤病方面，迈努（Mainoo）已恢复训练，拉什福德（Rashford）能否上阵仍存疑，卢克·肖（Luke Shaw）、塞斯科（Sesko）、多尔古（Dorgu）等球员则继续伤缺。

切尔西各项赛事两连败 急需提升士气

阿隆索（Alonso）执教的切尔西同样急需胜利。国际比赛日后，“蓝军”曾连胜伯恩茅斯和埃弗顿（Everton），两场合计攻入七球，但随后在主场0比2不敌托特纳姆（Tottenham），星期四（29日）又在英联赛杯第四轮客场不敌利物浦（Liverpool）。

切尔西目前以13分排名联赛第五，比曼联多六分，但他们却是本季至今前10球队中防守最差的，20支英超球队中也只有水晶宫（Crystal Palace，19球）和伊普斯维奇（Ipswich，16球）的失球多过切尔西的15球。

切尔西攻击手帕尔默（左）在对阵热刺的联赛中吃到两张黄卡被罚下场。按照规则，他已经在随后切尔西不敌利物浦的联赛杯完成停赛处罚，因此本场英超可以正常上阵。（法新社）

阵容上，切尔西的拉克鲁瓦（Lacroix）腿筋受伤，几乎肯定缺阵；詹姆斯（James）、佩德罗（Pedro）和门将马丁内斯（Emiliano Martinez）也无法出战。不过，中场凯塞多（Caicedo）预计能赶上比赛，帕尔默（Palmer）也将解禁复出，这对主队是利好因素。

曼联这赛季的内外问题比切尔西严重得多。虽然切尔西防守不佳，但曼联的进攻也称不上出色。综合而言，士气低迷的“红魔”这趟伦敦之行凶多吉少，卡里克恐将面临更岌岌可危的处境。