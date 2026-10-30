（亚特兰大综合电）尽管哈登（Harden）解锁生涯第3400记三分，但克里夫兰骑士（Cleveland Cavaliers）星期五（10月30日）仍在客场以111比114败给亚特兰大鹰（Atlanta Hawks），让后者终结三连败，并成功拿下本赛季首个主场胜利。

在揭幕战被费城76人（Philadelphia 76ers）上演惊天大逆转后，骑士迅速回到赢球的轨道上，取得一波三连胜。而骑士此战对手鹰队的处境则截然不同，他们在开赛两连胜后已遭遇三连败。

前四战场均命中率只有32%的哈登第一节就砍下九分，其中包括命中职业生涯第3400记三分，排名NBA历史三分榜第二位，助骑士一度建立起15分的领先优势。不过，他在第二节突然“断电”，让鹰队打出一波流，以46比44反超比分。

易边再战，鹰队单节轰下43分确立优势，成功以89比82结束第三节的争夺。骑士在末节两次将分差缩小至一分，但鹰队关键两罚全中再次拉开三分优势，而骑士后卫米切尔（Mitchell）两次尝试投射三分均未能命中，只好以111比114吞败。

鹰队首发中锋奥孔古（Okongwu）本场投篮17投11中砍下29分，并抢下赛季新高的12个篮板。他在攻防两端完爆莫布里（Mobley）和阿伦（Allen），让骑士双塔加起来只抢下12个篮板，总得分还比自己少四分。

鹈鹕收获赛季首胜

当天的另一场比赛，新奥尔良鹈鹕（New Orleans Pelicans）在主场以132比120收获赛季首胜，并送五连败的萨克拉门托大王（Sacramento Kings）垫底位置。

鹈鹕此役共有七名球员得分上双，20岁的菲尔斯（Fears）贡献22分13次助攻8篮板的“准三双”数据，威廉姆森（Williamson）也为鹈鹕砍下22分，帮助球队将战绩改写为一胜四负。

虽然大王吃到败仗，但球队新秀阿卡夫（Acuff）的表现依然出色。他全场比赛26投13中得到34分，刷新上周对阵波特兰拓荒者（Portland Trail Blazers）时创下的33分个人生涯最高纪录，另有6篮板14助攻2抢断1封盖的全能数据。