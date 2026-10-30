（巴塞尔综合电）时隔15年重返巴塞尔室内网球赛，塞尔维亚39岁传奇老将乔科维奇（Djokovic）却在新加坡时间星期五（10月30日）凌晨的男单次圈赛事中意外折戟，更让自己的男子职业网球协会（ATP）年终总决赛席位争夺战陷入被动。

乔科维奇在苦战三盘后，以6比7（4比7）、7比5、6比7（5比7）不敌德国老将施特鲁夫（Struff），吞下两人九次交手以来的首场败仗。

面对此前连续八次战胜自己的对手，世界排名第27的施特鲁夫全场轰出27记“爱司球”（Ace，发球直接得分），并在最后一分再次凭精准的死角发球一锤定音。

施特鲁夫赛后难掩兴奋地说：“我知道自己必须放手一搏，这是唯一的打法。我非常开心，最后一记发球像今天许多球一样直奔死角。过去八次交手他都赢得非常轻松，我知道必须打出最佳状态才有机会，我对自己的表现非常满意。”

这场失利让手握24座大满贯冠军的乔科维奇错失抢分良机。在星期三（28日）开打的首圈赛事击败法国球员安贝尔（Humbert）后，乔科维奇曾坦言自己的手感“有点生疏”，不料次圈便遭淘汰。这是他自2018年以来首次跌出年终积分榜前10，目前位列第11。

本赛季表现最顶尖的八名球员，将获得11月15日至22日在意大利都灵举行的年终总决赛资格。由于头号球员辛纳（Sinner）因伤退赛，目前排名第九的霍达尔（Jodar）递补最后一个入围席位，而乔科维奇距离霍达尔仍有319分的差距，因此“乔天王”要顺利搭上通往都灵的末班车，具有相当大的难度。

目前，兹维列夫（Zverev）、阿尔卡拉斯（Alcaraz）和谢尔顿（Shelton）已锁定总决赛门票。不过，作为巴塞尔赛头号种子的美国好手谢尔顿同日也意外出局，以3比6、7比6（7比4）、6比7（1比7）败给世界排名第222的瑞士外卡球员基姆（Kym）。

巴黎大师赛成抢分关键

乔科维奇曾创纪录七次夺得年终总决赛桂冠，虽然过去两届赛事他皆因伤缺席，但上一次因积分不足无缘参赛，还要追溯到受困于伤病的2017年。若能顺利入围，他将打破与瑞士名宿费德雷尔（Federer）共享的纪录，第19次亮相这项年终盛宴。

接下来，乔科维奇将转战10月31日至11月8日举行的巴黎大师赛。身为赛会七冠王的他，急需在该赛事中抢分，但他尚未透露若届时积分仍不足够，是否会报名参加随后的斯德哥尔摩ATP 250赛事做最后一搏。

尽管本赛季再次饱受身体状况的困扰，但乔科维奇依然展现出极强的韧性，不仅打入澳大利亚公开赛决赛和温布登锦标赛四强，几周前更在北京的中国公开赛中封王。

他在巴塞尔赛前受访时，曾表明绝不轻言退让：“这一个赛季充满了各种挣扎，尤其是身体层面，但我依然在这里，和任何人一样具备竞争力。如果有人击败我，那我祝贺他干得好，但我绝对会战斗到底，不会让这些年轻人太轻易地在球场上过关，他们必须凭真本事赢得胜利。”

他也坦言，与比自己年轻超过15岁的球员交锋正是他的动力来源，“这是一段非常有趣的体验过程”。