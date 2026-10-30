（慕尼黑综合电）曼彻斯特慕尼黑空难纪念基金会（Manchester Munich Memorial Foundation，简称MMMF）指出，对于德国慕尼黑一处纪念1958年慕尼黑空难遇难者的展示柜遭窃，感到“深切悲痛”。

英国广播公司（BBC）引述德国媒体《Hallo München》报道，位于慕尼黑曼彻斯特广场的玻璃展示柜星期一（10月26日）遭人破坏，多件纪念空难遇难者的物品被盗。慕尼黑警方认为，展示柜是遭人以石头砸破，案发时间介于当地时间上午8时至下午1时。

这个玻璃展示柜位于1958年慕尼黑空难发生地点，当时曼联（Manchester United）结束与贝尔格莱德红星（Red Star Belgrade）的欧洲冠军杯（欧冠前身）后，搭乘飞机返回英国时发生空难，造成23人丧命，其中包括八名曼联球员。

纪念空难遇难者的纪念石于2004年设立，玻璃展示柜则于2020年增设，并在2023年正式揭幕。MMMF表示，曼联曾主动提出承担展示柜的维修费用，但基金会决定自行支付相关开销。

基金会主席艾哈迈德（Ahmed）说：“肇事者或许破坏了展示柜，也偷走了珍贵的纪念物品，但他们无法偷走我们的记忆，无法削弱我们的友谊，也无法摧毁我们所缅怀的人的精神遗产。”

MMMF感谢拜仁球迷组织

艾哈迈德指出，这个展示柜对空难罹难者家属及世界各地的曼联球迷而言，都具有特别重要的意义。他也感谢协助照料展示柜的拜仁慕尼黑（Bayern Munich）球迷组织Red Docs Munich，在事发后迅速采取行动修复损坏，当天便已将破损的玻璃更换。

Red Docs Munich主席萨尔兹曼（Salzmann）告诉BBC，他的母亲开车经过纪念馆时，首先发现展示柜遭到破坏。萨尔兹曼透露，被盗物品包括一座原本赠予慕尼黑前市长赖特（Reiter）的玻璃雕塑，以及数枚奖章。

萨尔兹曼所在的组织一直负责收集世界各地球迷留在纪念馆的悼念物品，并将其中部分物品放入展示柜内展出。他说，虽然这些物品独一无二且难以轻易取代，不过组织正考虑与基金会合作，设法寻找替代品。

他也表示，事发后收到的支持信息，充分体现了这座纪念馆的重要性，以及曼彻斯特与慕尼黑两座城市之间长久不变的友谊。