（纽约综合电）据ESPN报道，意甲传统劲旅体育米兰（AC Milan）老板卡尔迪纳莱（Cardinale）透露，他旗下的美国投资管理公司“红鸟资本”（RedBird Capital Partners）正在探讨收购沙特阿拉伯豪门足球队艾纳斯（Al Nassr）的可能性。

艾纳斯由沙特阿拉伯公共投资基金（Public Investment Fund）拥有，目前由葡萄牙球星“帅罗”克·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）担任队长。

针对红鸟资本有意收购艾纳斯的传闻，卡尔迪纳莱接受意大利媒体《米兰体育报》访问时说：“双方确实曾进行讨论，以评估艾纳斯的投资机会。我也接到邀请研究这项计划，但目前仍处于初步阶段。我经常在中东地区开展业务。”

据报道，若红鸟资本主导的收购计划落实，现年41岁的帅罗或有望成为艾纳斯的小股东。卡尔迪纳莱说：“我很希望能与帅罗见面，因为我很好奇他退役后有什么打算，以及未来会如何继续参与这家沙特俱乐部的事务。”

他也说，自己会继续评估经营多家俱乐部的可能性。红鸟资本于2020年收购法国球会图卢兹（Toulouse）85%的多数股权，并在两年后完成对意甲豪门体育米兰的收购。

帅罗“戴帽”助艾纳斯取胜 逼近1000球里程碑

值得一提的是，帅罗在星期五（10月30日）的沙特职业足球联赛中上演帽子戏法，助艾纳斯在主场以5比3击败科鲁德（Al Kholood），职业生涯进球来到了985个，进一步逼近1000球的里程碑。

尽管帅罗上半场有两个进球因越位被吹，但艾纳斯依旧凭借安杰洛·加布里埃尔（Angelo Gabriel）和马内（Mane）的破门，与对手战成2比2。

下半场则彻底成了帅罗的表演赛，他在费利什（Felix）的三次助攻下，自2024年5月以来首次在正式比赛中完成帽子戏法。尽管对手在补时阶段用罚球再下一城，艾纳斯最终仍以5比3取胜，积分追平少赛一轮的卡迪沙（Al-Qadsiah），屈居次席。

这是帅罗本赛季各项赛事的第八球，职业生涯的进球数也来到985球。他赛后在社交媒体发文说：“一场精彩的胜利，球队整体表现出色。很高兴能以帽子戏法帮助球队！”