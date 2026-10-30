（蒙彼利埃综合电）凭借本月中在世界乒乓球职业大联盟（WTT）中国大满贯女单赛中夺冠，王曼昱再次力压孙颖莎，登上了女单世界第一宝座。

之后，这两名中国当今最强的乒乓球女将皆因伤缺席了亚锦赛，本周的WTT蒙彼利埃冠军赛才正式回归。但令人意想不到的是，重返世界第一后的王曼昱，在自己的仅第二场比赛，就被师妹陈熠以3比0横扫出局，止步16强。

值得一提的是，22岁的陈熠刚在亚锦赛中夺魁，本仗对垒王曼昱同样表现得非常顽强。第一局，两人鏖战到11平，陈熠之后连得2分，以13比11先声夺人。

第二局，陈熠再次在关键时刻连续拿分，以11比8胜出。 第三局，陈熠11比9再胜，以大比分3比0完胜王曼昱。

尽管如此，陈熠赛后却将胜利的主因归于运气好。她说：“我的运气太好了，每局平均擦三四个球，确实是运气球太多了，尤其是第一局最关键。可能最后的一些局分里面，我都是连续擦网，然后我觉得第一局赢完后，可能自信心也提升了。”

谈到战胜王曼昱，陈熠则表示万万没想到。“我跟曼姐上一次交手是香港总决赛吧！当时也是0比4就输了，所以我觉得在准备比赛的过程中，包括整个发挥的时候，我都是一点儿都没有抱着这种心理包袱，完全是拼着曼姐去打，整个出手都非常凶吧！

“其实换一个对手，对手不是曼姐的话，可能就不会那么出手了，但是因为对方现在是世界排名第一，也是一直以来我的榜样，所以我觉得我在出手上面会更坚决一些，中间打到二三局有一些领先的过程当中，我觉得也是在心态把控上比较好，出手也还是比较坚决。”

孙颖莎3比2险胜申裕斌

孙颖莎则在另一场16强赛中，以3比2险胜韩国一姐申裕斌。

这场比赛极为激烈，孙颖莎以11比9先声夺人，申裕斌次局还以颜色，以11比6扳平大比分。

第三局，孙颖莎也以11比6获胜，重夺领先权。申裕斌不甘示弱，在第四局放手一搏疯狂搏杀，最终如愿以11比8，将比赛拖入决胜局。

但孙颖莎在决胜局一开始就打出节奏，很快建立了优势，最终以11比6锁定复赛席位。

她下一轮的对手是日本名将早田希娜和罗马尼亚老将伯纳黛特·斯佐科斯 （Bernadette Szocs）之间的胜者。