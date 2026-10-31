（巴黎综合电）巴黎圣日耳曼右后卫哈基米（Hakimi）星期五（10月30日）上演职业生涯的首个帽子戏法，并送出两次助攻，帮助恩里克（Enrique）成为巴黎圣日耳曼队史胜场最多的主帅。

在这场法甲联赛中，领头羊巴黎圣日耳曼在先失一球的情况下，最终以5比1大胜积分榜垫底的勒阿弗尔（Le Havre），摩洛哥国脚哈基米参与球队的全部五个进球，这也让他成为过去四个赛季的欧洲五大联赛中，仅仅第四名单场贡献五球的球员。

此前一名在法甲达成这一成就的球员，是在2022年8月代表巴黎圣日耳曼出战的巴西球星内马尔（Neymar）。

哈基米在接受巴黎圣日耳曼电视台访问时说：“对我而言，这是一个美好的夜晚，尤其是因为球队赢了，而且这也是我首次上演帽子戏法。我很开心，希望能继续身披这件球衣，攻入更多进球。”

这场胜利也让恩里克执教巴黎圣日耳曼以来的胜场数增至127场，超越此前与他并列队史第一的布兰克（Blanc），独居榜首。

恩里克在受访时说：“我很幸运能够执教这样一级别的球会，并拥有一群出色的球员。我非常开心，也希望能继续在巴黎创造历史。”

开局落后 连追五球

卫冕法甲和欧洲冠军的巴黎圣日耳曼在开局阶段意外落后。曾效力桑德兰（Sunderland）和西布朗（West Brom）的前锋马亚（Maja）在第18分钟为主场作战、开季至今未尝胜绩的勒阿弗尔先拔头筹。

不过，队长哈基米随后助攻戈德茨（Godts）扳平比分，并在两分钟后以一记巧妙的射门反超比分。下半场开赛不久，哈基米又在距离球门约20米处踢出一记精彩的弧线自由球，直接破门。

哈基米本季此前还未取得过任何进球，但本仗却收获满满。他在第62分钟再助攻队友马尤卢（Mayulu）进球后，于第69分钟完成帽子戏法。

随着这场胜利，巴黎圣日耳曼在各项赛事已豪取九连胜，法甲则取得六连胜。值得一提的是，他们在赛季开局前三场比赛中仅拿下一分。