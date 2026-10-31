（墨西哥城综合电）世界一级方程式赛车（F1）墨西哥城大奖赛在新加坡时间星期五（10月31日）上演“同门内讧”。红牛车队四届世界冠军维斯塔潘（Verstappen）在第二次练习赛中，与红牛二队的新西兰车手劳森（Lawson）擦撞。两人之后不仅被罚在正赛退后一个发车位，维斯塔潘赛后更毫不留情地痛批这名同门师弟“不太聪明”。

这起擦撞发生在12号弯附近，维斯塔潘与劳森当时为争夺赛道位置互不相让，结果两辆赛车发生轻微碰撞，碎片散落在赛道上，导致比赛因清理赛道而出示红旗暂停。

赛会干事随后传召两名车手，裁定两人的驾驶行为“不可接受”，并各判罚他们在星期天（11月1日）的正赛中退后一位发车。

维斯塔潘赛后受访时直言，这起事故绝非单纯的倒霉，而是因劳森而起。他说：“他（劳森）当时试图做的事情，实在不是什么聪明的行为。不过，这不会影响我这个周末的表现。”

由于劳森本周早些时候才坦言，自己至今仍不确定下赛季能否保住在红牛二队的席位，因此维斯塔潘借此进一步敲打对方：“当你正在为保住车手席位而战时，这种行为就显得更不聪明了。”

尽管劳森本赛季表现亮眼，目前以77分在车手积分榜上排名第九，远超积38分排名第11的新秀队友林德布拉德（Lindblad），并凭一己之力帮助红牛二队在车队积分榜上稳居第五（仅次于马赛地、法拉利、红牛和迈凯伦四大豪门），但他的去留依然悬而未决。

据了解，红牛二队目前正考虑提拔红牛青训营的保加利亚小将佐洛夫（Tsolov）。后者在星期五的第一场练习赛中登场，成为F1历史上首名参加大奖赛官方练习赛的保加利亚车手。

面对席位危机，劳森在星期四（29日）受访时曾说，要在F1保持稳定性并不容易，但他认为自己今年已“发挥出很大潜能”。他说：“我不太确定车队还期望些什么，但我不会坐在这里过度纠结席位的事。去年我想得太多，所以今年我尝试转换心态，尽可能多拿积分。”

与劳森发生擦撞的维斯塔潘最终在二练排名第五，劳森则排在第九位。曾五次在墨西哥城夺冠的维斯塔潘总结道：“情况本可以更好，但我们的差距并不算远，只需做些微调。这里每个人都缺乏抓地力，大家条件都一样，没什么新鲜的。”

哈贾尔推搡自拍车迷 遭赛会传召恐面临罚款

红牛阵营在这个周末可谓屋漏偏逢连夜雨，除了赛道上的同门擦撞，场下也惹出风波。另一名红牛车手哈贾尔（Hadjar）因涉嫌在围场内行为不当，被国际汽联（FIA）赛会干事传召，须在新加坡时间星期六（31日）晚上11时15分出席听证会。

尽管传召通告未说明具体原因，但社交媒体上流传的一段视频显示，哈贾尔推搡一名试图与他自拍的男子。目前尚不清楚这是否就是他被传召的直接导火索。

根据国际汽联《国际运动法典》，任何损害国际汽联或赛车运动利益与价值观的言行，最高可处以5000欧元（约7130新元）罚款；在其他违规情况下，罚款金额最高可达2万欧元。若属极其严重的违规行为，当局还可能施以更严厉的处罚，具体判罚将视加重或减轻情节而定。

勒克莱尔连续称霸首两场练习赛

回到星期五的两场练习赛，法拉利车手勒克莱尔（Leclerc）两场都飙出全场最快圈速，和上周末在得克萨斯一样。

因身体不适而缺席日前赛前记者会的马赛地20岁意大利新星安东内利（Antonelli）在第二场练习赛排名第二，第二场练习赛则排名第四。

目前在车手积分榜上领跑的安东内利只要在星期天的正赛中以第九名或更佳的成绩完赛，就能提前锁定2026年车手总冠军，成为F1史上最年轻的世界冠军。