（费城综合电）老将詹姆斯（James）砍下20分，并在比赛最后关头完成关键补篮，协助费城76人（Philadelphia 76ers）在星期六（10月30日）的美国职业篮球赛（NBA）中，于主场以98比93险胜卫冕总冠军纽约尼克斯（New York Knicks）。

76人曾在揭幕战做客麦迪逊广场花园时击败尼克斯，搅黄了对手升起总冠军旗帜的庆典；如今在第四届NBA杯开打的首轮，再次挫败同为这项赛事卫冕冠军的尼克斯。

NBA杯之前称为季中赛，全联赛30支球队分入六组，四轮小组赛后六个小组头名和东西岸各一支外卡球队会组成八强。复赛将于12月4日和5日举行，半决赛定在12月8日和9日，决赛则于12月11日进行。

NBA杯的小组赛会在11月继续进行，除了决赛之外的所有比赛成绩均计入常规赛战绩。

马克西（Maxey）攻下全场最高的27分，率领76人面对状态低迷的尼克斯早早掌控局势。76人在第三节曾领先多达14分，不过尼克斯在末节掀起反扑。

比赛还剩1分32秒时，明星后卫布伦森（Brunson）投进后撤步三分，助尼克斯以90比89反超。但NBA历史得分王詹姆斯随即回敬一球，助费城重夺领先权，接着又在终场前11.9秒时，将马克西投失的球补进篮筐，把比分拉开并锁定胜局。

41岁的詹姆斯本场还贡献九个篮板、八次助攻、一次抢断，以及一记招牌的追身封盖。76人主帅纳斯（Nurse）称，这是詹姆斯自今年6月加盟球队后表现最好的一场比赛。

纳斯说：“我认为他整场比赛都表现得非常出色。当我们发起快攻冲击篮筐时，他利用他的体型优势撞开对手完成上篮……起到了推进和组织进攻的作用。他一直都表现不错，但这无疑是他打得最好的一场球。”

布伦森为尼克斯拿下24分，唐斯（Towns）则交出22分和12个篮板。尼克斯吞败后，战绩跌至两胜四负。

小牛双状元合力击落火箭

另一边厢，达拉斯小牛（Dallas Mavericks）队内双状元联手发挥，欧文（Irving）砍下35分而弗拉格（Flagg）攻下33分，一同助主队以116比111逆转击败休斯敦火箭（Houston Rockets），送给对手本赛季首场败仗。

双方在上半场你来我往，火箭以51比44领先进入中场休息，随后一度将优势扩大到11分，并带着八分领先优势进入末节。

欧文在终场前7分01秒命中三分球，助小牛反超比分，此后便一路领先。尽管火箭在最后阶段两度追平比分，小牛总能及时予以回应。

欧文赛后说：“感觉很好。我们半场回到更衣室时，对自己的表现并不满意。我们看着彼此的眼睛说，我们必须做得更好。上半场我们没打出状态，但下半场我们绝对拼尽了全力。”

柯里升至历史得分榜第18位

在旧金山，金州勇士（Golden State Warriors）球星柯里（Curry）攻下31分，率领球队在一场跌宕起伏的较量中，以112比95击败洛杉矶湖人（LA Lakers）。

湖人在首节打出38比15的攻势，但勇士在次节还以颜色，同样打出38比15的单节比分抹平23分的分差，双方半场以53比53战平。

东契奇（Doncic）为湖人空砍37分。全场比赛最令人难忘的画面，是他被柯里的假动作晃倒在地，柯里随即在他面前命中一记三分球。

凭借本场得分，柯里的职业生涯总得分达到2万6674分，超越威尔金斯（Wilkins，2万6668分），升至NBA历史得分榜第18位。