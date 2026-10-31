（伦敦综合电）竞争激烈的2026年男子金球奖结果星期一（10月26日）出炉，效力拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的前锋哈里·凯恩（Harry Kane）最终脱颖而出，成为25年来首名获此殊荣的英格兰球员，但根据刚出炉的完整投票结果，这名英格兰国家队队长仅以28分之差击败法国球星姆巴佩（Mbappe）获得此殊荣。

这也是金球奖70年历史上，得票差距最小之一。

凯恩上赛季为拜仁和英格兰队攻入73球，成为欧洲最佳射脚。他在世界杯赛场也攻入六球，帮助英格兰队取得第三名。

相比之下，姆巴佩上赛季为西甲豪门皇家马德里（Real Madrid）攻入42球，球会进球数虽远不及凯恩，但这名法国射脚却在今年夏天的世界杯攻入10球，使自己的世界杯历史总进球数增至22球，成为这项赛事的历史最佳射脚。

法国媒体《队报》星期五（30日）率先公布完整投票结果。凯恩获得40张第一名选票，总计1055分；屈居第二的姆巴佩则获得23张第一名选票，总分为1027分。

根据《队报》的统计，这是金球奖70年历史上得票差距第四小的一次，也是自2019年以来最接近的一次。当年，阿根廷球王梅西（Messi）仅以七分之差击败利物浦后卫范戴克（Van Dijk），第六次当选金球奖得主。

百名体育记者投票

金球奖由100名国际体育记者组成的评审团投票选出。计分方式为：第一名得15分，第二名12分，第三名10分，其余排名依次获得8分、7分、5分、4分、3分、2分和1分。

排名第三的西班牙新星亚马尔（Yamal）以881分落后姆巴佩146分，获得13张第一名选票。这名19岁小将表现出色，先是帮助巴塞罗那（Barcelona）夺得西甲冠军，随后又在西班牙队赢得世界杯冠军的征途中扮演重要角色。

他的国家队队友、本届世界杯金球奖得主罗德里（Rodri）以726分排名第四，梅西则以726分位列第五。