（慕尼黑综合电）德甲“国家德比”将在新加坡时间星期天（11月1日）凌晨打响，但豪门拜仁慕尼黑（Bayern Munich）却在大战前夕对患有脑膜炎的主帅孔帕尼（Kompany）下达一道充满温情的“禁令”。尽管孔帕尼已出院回家休养，球会仍严禁教练组与他讨论任何有关对阵多特蒙德（Dortmund）的备战部署。

孔帕尼上周因身体不适突然晕倒并被紧急送院，所幸目前已出院在家静养。不过，为了确保这名少帅彻底康复，拜仁高层果断切断他的“工作联系”。

拜仁助理教练丹克斯（Danks）在星期五（10月30日）的赛前记者会上透露，教练组接获非常明确的指令，绝不能在现阶段拿球赛的事去打扰孔帕尼。

丹克斯说：“我们完全不跟他谈论足球，球会在这方面下了很清晰的指示。他需要好好休养，多陪陪家人。我们不让他参与任何活动，这样他回来后就能完全恢复状态。”

孔帕尼近期可谓病痛缠身。拜仁体育董事埃贝尔（Eberl）星期三（28日）接受采访时透露，孔帕尼入院主要是接受脑膜刺激征（即大脑或脊髓周围组织发炎）的治疗。在晕倒之前，他也一直在与病毒感染和臀部伤势作斗争。

尽管主帅缺席，拜仁的作战步伐并未被打乱。在星期三的德国杯赛事中，丹克斯临时挂帅，率队以6比1横扫马格德堡（Magdeburg）。丹克斯指出，球队备战多特蒙德的日常训练并没有太大改变。他还幽默地说，孔帕尼的助教团队并非主帅的“迷你复制品”，大家具备互补的专业技能，足以在主帅缺阵期间并肩扛起大旗。

这场万众瞩目的德甲巅峰对决还将迎来另一大看点，那就是刚于星期一（26日）荣膺金球奖的拜仁前锋凯恩（Kane）在回到球队后的第一场比赛中，会有怎样的表现？