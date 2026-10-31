（伦敦综合电）英超联赛新加坡时间星期一（11月2日）凌晨上演卫冕冠军与争冠挑战者的重头戏，刚在英联赛杯受挫的“炮兵”阿申纳（Arsenal）将做客挑战最近状态火热的“红军”利物浦（Liverpool），放眼争取自2012年9月以来，首次在安菲尔德球场击败对手。

阿申纳目前在八轮联赛后取得七胜，积21分，仅因净胜球劣势屈居领头羊曼市（Manchester City）之后排名第二。

虽然炮兵在过去八场对垒利物浦的英超赛事中仅输过一场，但自2012年9月凭借波多尔斯基（Podolski）和卡索拉（Cazorla）的进球客场取胜以来，他们便未曾在安菲尔德赢过联赛较量。

对于这项长久的安菲尔德不胜魔咒，阿申纳主帅阿特塔（Arteta）在星期五（10月30日）的赛前记者会上战意高昂地说：“我们预计星期天（当地时间）会是一场恶战，我们无疑对此充满期待。距离我们上一次在那里赢球已经过去了14年，是时候打破宿命了。”

炮兵本周中联赛杯遭遇沉重打击

不过，阿申纳在出征默西塞德郡前夕，刚在星期二（27日）的英格兰联赛杯第四圈遭受沉重打击。派出一众二线球员的阿申纳在客场以1比1战平第四级别（英乙）球队弗利特伍德（Fleetwood Town）后，在点球大战中以3比5出局。

雪上加霜的是，16岁新星道曼（Dowman）在该场比赛第85分钟与对手发生冲突染红。由于英格兰足总驳回了阿申纳的上诉，这名小将须履行三场国内赛事禁赛令，无缘出战利物浦。

针对道曼染红离场时，自己严厉的态度引发部分球迷批评，阿特塔回应道：“这就是现实环境，我们不是在迪士尼乐园，我们是在英超赛场。我们非常照顾他，但同时也会像要求其他人一样要求他，因为他必须凭表现争取上阵的权利。”

伤兵方面，阿申纳主力右边锋萨卡（Saka）仍因大腿伤势高挂免战牌，中卫萨利巴（Saliba）也长期养伤，让阿特塔在排兵布阵上捉襟见肘。所幸中场大将赖斯（Rice）、后卫卡拉菲奥里（Calafiori）和翼将佐利斯（Tzolis）均已恢复训练，有望随队出征，周中轮休的众主力也将悉数归位。

红军状态提升 豪取五连胜

利物浦本季在主帅伊拉奥拉（图）的率领下渐入佳境，逐渐展现出强劲的英超争冠实力。（法新社）

利物浦在新帅伊拉奥拉（Iraola）的调教下渐入佳境，上周末英超在控球率仅36%的情况下以2比0力克布赖顿（Brighton），周中联赛杯又经点球大战淘汰切尔西（Chelsea），在各项赛事豪取五连胜。

红军目前在积分榜排名第四，落后阿申纳六分，本仗若能借助主场之利取胜，便能将分差缩小至三分。

尽管利物浦球迷已重燃争冠希望，但今夏取代斯洛特（Slot）执掌红军帅印的伊拉奥拉仍保持谨慎。他说：“对球迷而言，怀有期待是件好事，但现在才10月，五连胜中也只有两场是在英超取得，单看联赛我们还需要更多胜利来追回积分。

“我常说要等赛季过半时，积分榜才具参考价值。”

利物浦中场维尔茨（Wirtz）已在周中伤愈复出，索博斯洛伊（Szoboszlai）与穆尼奥斯（Munoz）也有望赶上这场大战。此外，周中轮休的锋线主力伊萨克（Isak）和巴尔科拉（Barcola）预计将重返首发阵容，全面考验阿申纳号称英超最稳固的防线。

巴斯克主帅老友重逢斗智斗勇

值得一提的是，这场焦点战也是两名西班牙巴斯克地区主帅的同乡对决。

阿特塔与伊拉奥拉年少时曾共同效力于圣塞瓦斯蒂安的安提瓜科（Antiguoko）青年队。谈及与昔日队友各为其主，阿特塔说：“能与年轻时一起度过许多美好时光的队友，在英格兰和欧洲的顶级豪门执教，并在这样一场大战中交手，这是一种荣幸与福分。”

阿特塔麾下的阿申纳向来以防守稳健著称，此番做客安菲尔德球场，无疑将真正检验利物浦的进攻成色。伊拉奥拉的红军虽有望攻破对手城池，但自家大门料也难保不失，双方很大可能以平局收场。