阔别八年，夏季青年奥林匹克运动会的圣火再次点燃，并历史性地首次登陆非洲大陆。

2026年达喀尔青奥会将于塞内加尔时间星期六（10月31日）晚间举行开幕式，我国共派出14名年龄介于14岁至17岁的体坛小将，角逐九个大项。17岁的羽毛球男将黄瑱宏与16岁的乒乓球女将黎明映，将在开幕式上共同担任新加坡代表团的擎旗手。

对我国体坛而言，青奥会始终有着一份特殊的情感连接，因为在2010年，首届夏季青奥会便是在狮城拉开历史序幕。继2014年南京和2018年布宜诺斯艾利斯之后，第四届夏季青奥会原定于2022年在塞内加尔首都达喀尔举行。然而，受冠病冲击而延期八年，这项全球青少年的最高级别综合性运动会终于回归，塞内加尔也成为史上首个举办奥林匹克体育赛事的非洲国家。

本届青奥会于10月31日举行至11月13日，共设25个大项和153个小项。赛会吸引全球204个代表团约2700名17岁及以下的青少年运动员同场竞技，并在所有项目中全面实现男女参赛人数平衡。

青奥会成四年多来首个允许俄罗斯以本国旗帜参赛奥运赛事

随着国际奥委会（IOC）于7月正式解除对俄罗斯奥委会（ROC）的禁赛处罚，青年奥运会将成为自2022年初俄罗斯入侵乌克兰以来，首个允许俄罗斯运动员以本国旗帜和代表色参赛的奥林匹克赛事。此外，本届青奥会还将迎来一支主要由身处非洲的运动员组成的难民奥林匹克代表队。

我国此次前往达喀尔的14名选手将出战射箭、田径、羽毛球、三人篮球、击剑、竞技体操、帆船、乒乓球，以及首次列入青奥会项目的武术，共九个大项。

作为我国在本届青奥会擎旗手之一的黎明映（图），将以独苗身份代表新加坡参加乒乓球女单项目。（SpexSG提供）

两名擎旗手黄瑱宏与黎明映都将以独苗身份参赛，他们将分别代表新加坡羽毛球队与乒乓球队出战男单与女单项目。

年仅14岁的体操女将郑惠恩是我国代表团中最年轻的选手，她将与另外两名男运动员为新加坡出战竞技体操项目。16岁的黄喆婷将在新增的武术项目中，亮相太极拳套路赛场。

我国羽毛球、乒乓球和武术选手将率先在星期天（11月1日）的第一个比赛日登场，在这片充满活力的非洲赛场上检验训练成果，力争佳绩。