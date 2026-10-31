不满被贬“永远成不了曼联” 维拉宣布起诉英格兰名宿卡拉格尔
（伯明翰综合电）英超俱乐部阿斯顿维拉（Aston Villa）在新加坡时间星期六（10月31日）发表声明，宣布将对英格兰前国脚、知名足球评论员卡拉格尔（Carragher）采取法律行动，指责他此前在节目中对俱乐部及球迷发表了“不可接受的侮辱性言论”。
在这份由维拉主席萨维里斯（Sawiris）亲自签署并发布在社交媒体X上的声明严厉指出，卡拉格尔的言论公然侮辱了球会与广大的维拉支持者，并强调球队“绝不允许任何人阻挡我们在英格兰及欧洲足坛的崛起”。
这场风波源于卡拉格尔本周早些时候在播客节目《Stick to Football》中的一番高谈阔论。由于“红魔”曼联（Manchester United）本赛季开局惨淡，退役后执教红魔的主帅卡里克（Carrick）帅位岌岌可危。
曾效力于利物浦（Liverpool）的卡拉格尔在节目中分析称，维拉现任主帅埃梅里（Emery）曾执教巴黎圣日耳曼（PSG）与阿申纳（Arsenal）：“他肯定渴望再次执教一家豪门巨头。不管你喜不喜欢，足球界始终存在着等级秩序。”
为了佐证这一理论，他还拿昔日红魔球星“帅罗”克·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）转投皇家马德里（Real Madrid）的往事举例：“皇马会挖走曼联最好的球员，正如当年的罗纳尔多。同样地，排在阿斯顿维拉之后的球队也会被维拉挖走球员或主帅。所以，维拉的球迷们给我闭嘴，阿斯顿维拉永远成不了曼联。”
此言一出立即引爆维拉球迷的怒火。面对铺天盖地的批评，现年48岁的卡拉格尔随后在社媒上灭火，辩称叫球迷“闭嘴”只是一句玩笑话，是因为他提出埃梅里可能想加盟曼联后，遭到了维拉球迷的猛烈围攻。他还强调，自己“多年来”一直对埃梅里和维拉赞赏有加。
他在另一档节目《Overlap Daily》中进一步解释，自己并非断言埃梅里会离开，而是认为后者是当今英超最优秀的主帅，曼联自然会想网罗最顶尖的教练。
他说：“如果有人对你说‘这就是你的上限了’，我想凭你的自尊心肯定会反驳‘我才不是’。这才是我的原意，没想到事情被无限放大了。”尽管他重申这番话纯属“戏言”，但显然未能平息维拉高层的怒火，最终演变成一场对簿公堂的法律纠纷。