（伯明翰综合电）英超俱乐部阿斯顿维拉（Aston Villa）在新加坡时间星期六（10月31日）发表声明，宣布将对英格兰前国脚、知名足球评论员卡拉格尔（Carragher）采取法律行动，指责他此前在节目中对俱乐部及球迷发表了“不可接受的侮辱性言论”。

在这份由维拉主席萨维里斯（Sawiris）亲自签署并发布在社交媒体X上的声明严厉指出，卡拉格尔的言论公然侮辱了球会与广大的维拉支持者，并强调球队“绝不允许任何人阻挡我们在英格兰及欧洲足坛的崛起”。

Aston Villa will initiate legal action against Jamie Carragher for his unacceptable insults about the Club and its fans.



Aston Villa will not allow anyone to stop our ascension in English and European football.



Nassef Sawiris, Chairman pic.twitter.com/xUEcFKsiEx — Aston Villa (@AstonVilla) October 30, 2026

这场风波源于卡拉格尔本周早些时候在播客节目《Stick to Football》中的一番高谈阔论。由于“红魔”曼联（Manchester United）本赛季开局惨淡，退役后执教红魔的主帅卡里克（Carrick）帅位岌岌可危。

曾效力于利物浦（Liverpool）的卡拉格尔在节目中分析称，维拉现任主帅埃梅里（Emery）曾执教巴黎圣日耳曼（PSG）与阿申纳（Arsenal）：“他肯定渴望再次执教一家豪门巨头。不管你喜不喜欢，足球界始终存在着等级秩序。”

为了佐证这一理论，他还拿昔日红魔球星“帅罗”克·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）转投皇家马德里（Real Madrid）的往事举例：“皇马会挖走曼联最好的球员，正如当年的罗纳尔多。同样地，排在阿斯顿维拉之后的球队也会被维拉挖走球员或主帅。所以，维拉的球迷们给我闭嘴，阿斯顿维拉永远成不了曼联。”

此言一出立即引爆维拉球迷的怒火。面对铺天盖地的批评，现年48岁的卡拉格尔随后在社媒上灭火，辩称叫球迷“闭嘴”只是一句玩笑话，是因为他提出埃梅里可能想加盟曼联后，遭到了维拉球迷的猛烈围攻。他还强调，自己“多年来”一直对埃梅里和维拉赞赏有加。

他在另一档节目《Overlap Daily》中进一步解释，自己并非断言埃梅里会离开，而是认为后者是当今英超最优秀的主帅，曼联自然会想网罗最顶尖的教练。

It was a joke after the stick Villa fans have given me over saying Emery may fancy joining Man Utd!

I hope these clown clips show me praising Emery/Villa like I have done for years & saying how pleased I was you won in Istanbul! https://t.co/vrUDZNn5Pe — Jamie Carragher (@Carra23) October 29, 2026

他说：“如果有人对你说‘这就是你的上限了’，我想凭你的自尊心肯定会反驳‘我才不是’。这才是我的原意，没想到事情被无限放大了。”尽管他重申这番话纯属“戏言”，但显然未能平息维拉高层的怒火，最终演变成一场对簿公堂的法律纠纷。