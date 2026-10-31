“红魔”曼联（Manchester United）迟迟无法从“噩梦”中醒来，反而越陷越深。

在新加坡时间星期六（10月31日）晚上举行的英超联赛中，红魔客战“蓝军”切尔西（Chelsea）以0比2落败，各项赛事已连续九场不胜且吞下三连败。

已经连续七轮英超未尝胜绩的曼联内忧外患，联赛战罢九轮仅积7分，排在积分榜第16位，本轮结束后跌进降级区是极有可能发生的事。随着这场败仗，主帅卡里克（Carrick）的帅位更摇摇欲坠。

本场比赛，卡里克重新把先前和他闹出矛盾的队长费尔南德斯（Fernandes）放进首发名单中。虽然这名葡萄牙籍中场大将也组织起一波又一波的攻势，令红魔在上半场占据主动，但迎回队长的曼联依然没有填补防守漏洞。

第15分钟，切尔西的帕尔默（Palmer）起脚攻门，球被曼联门将拉门斯（Lammens）扑出后，正好落在巴西小将埃斯特旺（Estevao）脚下。后者虽补射破网但越位在先，经视频助理裁判（VAR）复核后维持原判，进球无效。

曼联防线随后显得相当狼狈，好不容易才勉强将对手的自由球解围。姆贝莫（Mbeumo）随即沿着右路发动快攻，为费尔南德斯送出一记妙传后者却将球踢飞，错失绝佳的破门良机。

红魔在进攻端持续施压。第34分钟，马圭尔（Maguire）将球头槌摆渡回门前混战区，库尼亚（Cunha）适时赶到把球送入网中，但同样因越位在先被判无效，场上僵局依旧。

马丁内斯连吃两黄送罚球 曼联下半场崩盘

曼联后卫马丁内斯（中）下半场吃到的红卡，彻底摧毁曼联反击的希望。（路透社）

岂料下半场刚开始，曼联的防线却突然崩盘。第50分钟，罗杰斯（Rogers）在刚过曼联半场处得球后，在完全无人逼抢的情况下带球长驱直入，随后轻巧地挑射越过拉门斯破门。

陷入劣势之后，曼联后卫利桑德罗·马丁内斯（Lisandro Martinez）显得额外急躁。他先是在第59分钟防守罗杰斯时吃到黄卡，仅仅两分钟后又在禁区内肘击福法纳（Fofana），吃到第二张黄卡遭罚下的同时，还送出罚球。

帕尔默的罚球虽被拉门斯碰到，但还是成功破网将优势翻倍。他在七分钟后还送出精妙直塞，埃斯特旺顺势前插并大力抽射挂网。

遗憾的是，这名即将在11月份随巴西队造访新加坡的小将再次越位，无缘扩大比分。但接连输给托特纳姆（Tottenham）和利物浦（Liverpool）的蓝军，还是在主场收下一场急需的胜利。蓝军也凭借本场胜利，暂时超越利物浦，升至英超第四。

罗杰斯赛后说：“能及时调整回来太重要了。这周真的很不容易。上周末我们踢得很差，杯赛虽然还行，但也没能如愿赢球。

“我们知道这场比赛必须拿出强硬的态度。他们上半场踢得不错，但我们下半场强势发力，主宰了比赛。”