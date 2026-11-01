动感生活：从小众升级竞技风潮 攀岩登高追逐奥运梦
攀岩运动在新加坡逐渐升温，但参与人数增加只是起点，如何将基层热潮转化为竞技实力，才是新加坡运动攀岩与登山联合会接下来面对的挑战。随着攀岩在奥运舞台站稳脚步，总会希望通过扩大人才库、改善训练设施及加强高水平培训，培养能够在大型赛事争牌的选手，甚至在未来挑战奥运金牌。
记者平日中午走访裕廊东武装部队准尉与专业军士俱乐部的boulder+时，有许多年轻人在攀岩馆训练。 （周国威摄）
攀岩曾是相对小众的运动，如今已逐渐走进新加坡人的日常生活。从商场内的室内攀岩馆，到学校的课外活动，再到国际赛场上争夺名次的国家队选手，这项运动正迎来新的发展阶段。
新加坡运动攀岩与登山联合会副会长黄维平接受《联合早报》访问时说，攀岩近年来的增长并非短暂风潮，而是运动逐步成熟的表现。随着攀岩进入奥运会、本地设施增加，以及越来越多年轻人参与训练和比赛，新加坡正逐渐扩大攀岩人才库。
自2009年加入运动攀岩与登山联合会以来，黄维平见证本地攀岩从小众活动逐渐发展为更受关注的运动。现年53岁的他认为，过去五年尤其明显的增长，与攀岩进入奥运会、攀岩设施增加，以及社交媒体的传播密切相关。