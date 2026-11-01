攀岩曾是相对小众的运动，如今已逐渐走进新加坡人的日常生活。从商场内的室内攀岩馆，到学校的课外活动，再到国际赛场上争夺名次的国家队选手，这项运动正迎来新的发展阶段。

新加坡运动攀岩与登山联合会副会长黄维平接受《联合早报》访问时说，攀岩近年来的增长并非短暂风潮，而是运动逐步成熟的表现。随着攀岩进入奥运会、本地设施增加，以及越来越多年轻人参与训练和比赛，新加坡正逐渐扩大攀岩人才库。

自2009年加入运动攀岩与登山联合会以来，黄维平见证本地攀岩从小众活动逐渐发展为更受关注的运动。现年53岁的他认为，过去五年尤其明显的增长，与攀岩进入奥运会、攀岩设施增加，以及社交媒体的传播密切相关。