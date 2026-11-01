（曼彻斯特综合电）“蓝月亮”曼市（Manchester City）在星期六（10月31日）的英超联赛把握机会能力欠佳，主场0比1输给“海鸥”布赖顿（Brighton），吞下英超二连败，可能将在本轮结束后丢失榜首位置。

阿亚里（Ayari）在第11分钟的进球，让布赖顿首次在英超客场战胜曼市，报回几天前他们在联赛杯同一场地经过点球大战不敌曼市之仇，目前以19分排名第三，仅落后曼市两分。

如果阿申纳（Arsenal）可以在新加坡时间星期一（2日）凌晨不输给利物浦（Liverpool），至少取得一分，那么他们就能超越曼市占据榜首。

布赖顿门将七次扑救保不失

曼市全场比赛攻门21次，但都无法进球。布赖顿门将费尔布鲁根（Verbruggen）表现出色，挡出七次攻门，曼市前锋哈兰德（Haaland）连场英超进球的成绩则中断在七场。

曼市前锋哈兰德（右）本场哑火，赛后和队友努涅斯显得失落不已。（路透社）

曼市的英超全胜势头上轮在1比2输给阿斯顿维拉（Aston Villa）后告终，如今又吞败，主帅马雷斯卡赛后说：“这种感觉与对阵阿斯顿维拉赛后非常相似，遗憾的是，我们创造的机会足以让我们拿到分数，但却没能进球。目前的情况就是这样。”

他补充道：“我们的进球数在英超排名第二，这说明我们是有进球能力的。我们丢了一些不该丢的球，而这些失球本可以避免，希望下一场比赛我们能避免再犯这样的错误。”

布赖顿也由此从上轮英超输给利物浦和周中联赛杯不敌曼市的败仗中反弹。费尔布鲁根说：“这种感觉太不可思议了。我们取得1比0领先，然后咬牙守住了优势。最后三四十分钟，我们完全失去了对比赛的控制。

“主教练许尔策勒（Hurzeler）今天早上说，我们必须拼尽全力，我们也做到了。很高兴能够坚持到最后，我已经迫不及待想和队友们一起庆祝了。”

樱桃和热刺摘英超三连胜

“樱桃”伯恩茅斯（Bournemouth）和“热刺”托特纳姆（Tottenham）也维持着他们近期的不俗势头，双双拿到英超三连胜。前者依靠埃瓦尼尔森（Evanilson）连续四场英超进球，阿德利（Adli）锦上添花，主场2比0打败利兹（Leeds），豪取各项赛事六连胜，且保持零丢球，目前排名第七。

热刺则在水晶宫（Crystal Palace）前锋马特塔（Mateta）早在第13分钟就被罚下的情况下，全场占尽上风，依靠格雷（Gray）和范海克（van Hecke）的进球，在主场2比0拿下这场伦敦德比的较量，升上第八，以净胜球劣势落后同积12分的伯恩茅斯。

第九的阿斯顿维拉也是12分，他们在主场1比1踢平富勒姆（Fulham）。前锋杰克逊（Jackson）上半场为维拉先得分，不过门将铃木彩艳（Zion Suzuki）下半场接角球时脱手，自摆乌龙，让富勒姆收获一分。

布伦特福德（Brentford）也在主场2比0拿下诺丁汉森林（Nottingham Forest），终结各项赛事四场不胜，也从周中联赛杯被桑德兰（Sunderland）淘汰出局的败仗中反弹，保住第六的位置，积14分。森林则五轮不胜，积六分排名倒数第二。

桑德兰虽然晋级联赛杯八强，可是回到英超再遭打击，客场1比3输给升班马考文垂（Coventry），七场英超不胜，积五分垫底。兰帕德（Lampard）率领的考文垂拿下第三场英超胜利，逃出降级区，以九分位列第16。

另两支升班马赫尔（Hull City）和伊普斯维奇（Ipswich）2比2握手言和，同积11分，位列第10和第13位。