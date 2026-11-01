（马德里综合电）皇家马德里主帅莫里尼奥（Mourinho）星期六（10月31日）指出，针对日前法国前锋姆巴佩涉华言论引起的风波，俱乐部和姆巴佩已通过道歉，妥善回应了争议，尽了责任。

皇马、姆巴佩和西甲联盟本周先后就相关言论致歉。西甲主席特巴斯成立了危机应对小组，并会见了中国驻西班牙大使姚敬，力图控制事件对西班牙足球造成的影响。

中国央视并未转播本轮西甲联赛，咪咕体育则转播本轮九场西甲联赛，但不转播皇马客场对垒桑坦德（Santander）的比赛。中国多家品牌也已停止与姆巴佩的一切合作。

莫里尼奥在对桑坦德一战前的记者会上说：“这就是当今世界的风险所在，很多时候，你能做的最好的事情就是不开口，因为你说的、评论的很多事情都可能带来风险。

“但我也看到，他（姆巴佩）以非常负责任的态度作出了回应，俱乐部在这方面也展现出了很高的风范。对我们来说，事情到此为止。我们没有更多要说要做的。

“皇家马德里和姆巴佩都展现了风度，第一时间回应。作为主教练，我认为他们的做法很好地代表了我。”

姆巴佩金球奖憾负凯恩 莫帅：为姆巴佩失落也为凯恩高兴

姆巴佩本周除了引起这番风波，在金球奖颁奖典礼上，也以微弱差距不敌拜仁慕尼黑（Bayern Munich）射脚凯恩（Kane），位居第二。

曾在2019年至2021年于托特纳姆（Tottenham）执教期间与凯恩共事的莫里尼奥说：“我有幸与哈里（凯恩）共事过，他不仅是一位出色的球员，也是一位极其敬业的职业球员，更是一个很好的人。

“尽管我的球员（姆巴佩）没能获胜让我感到有些失落，但说实话，我真心为哈里感到高兴——他配得上这一切。”