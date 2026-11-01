（墨西哥城路透电）41岁的七届世界冠军哈密尔顿（Hamilton）星期六（10月31日）在世界一级方程式赛车（F1）墨西哥城大奖赛上为法拉利车队首度夺得杆位，这是自1982年美国车手安德烈蒂（Andretti，42岁）在意大利蒙扎站夺得杆位以来，最年长的杆位得主。

哈密尔顿以1分16秒514夺得杆位，这也是他职业生涯中第105次取得杆位，进一步刷新自己保持的纪录。

哈密尔顿自去年加盟法拉利以来，曾两度在冲刺赛排位赛中取得杆位，但最后一次在正式大奖赛排位赛中夺杆，已是2023年7月的匈牙利大奖赛，当时他仍效力于马赛地。

结束长达1197天的等待，哈密尔顿通过车队无线电说：“非常感谢大家，这一刻真的等了很久。伙计们，干得太出色了！我非常感激大家付出的努力。”

毫厘之差拉塞尔居次

马赛地车队的拉塞尔（Russell）一度暂居杆位，最终以仅0.009秒之差不敌哈密尔顿。法拉利另一名车手勒克莱尔（Leclerc）则以落后哈密尔顿0.119秒的成绩排在第三位。

由于名列第四的红牛车手维斯塔潘（Verstappen）在此前第二场练习赛中和红牛二队的劳森（Lawson）发生碰撞，双双被罚退一位，在排位赛夺得第五的安东内利（Antonelli）因此将以第四名发车，20岁的他只要在比赛中取得第九名或更好成绩，就会在这站比赛创造历史，成为F1史上最年轻的世界冠军。

夺得车手总冠军在即 安东内利略显紧张

哈密尔顿和拉塞尔若要让冠军悬念延续至下一周，剩余赛程中都必须赢得比赛，才能阻止安东内利提前锁定冠军。拉塞尔是安东内利争冠路上最接近的对手，但他的积分目前已落后队友123分，而本周末过后本赛季只剩100个积分可争夺。

安东内利说：“我在第三节排位赛中一直无法找到轮胎的感觉，信心也不足。我不打算隐瞒这一点，我确实有点紧张。那一圈跑得不好，犯了太多错误。

“这个周末并不容易。外界一直在谈论冠军的事，我也无法像平时那样放松。”

迈凯伦车队的现任世界冠军、去年墨西哥站冠军诺里斯（Norris）将从第六位发车。红牛另一位车手哈贾尔得第七位。

在排位赛得第八的劳森原本罚退一位后将从第九位发车，不过事后他被发现在第二节排位赛中违反技术规则，被取消排位赛成绩，正赛将从最后方起步。