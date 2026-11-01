（慕尼黑综合电）新科金球先生凯恩（Kane）在比赛中踢丢罚球，随后射门又击中门柱，令拜仁慕尼黑（Bayern Munich）在新加坡时间星期天（11月1日）的德甲大战中以2比2遭多特蒙德（Dortmund）逼平。两队继续同分，拜仁凭净胜球优势保持住榜首席位。

对于主场看球的拜仁球迷而言，这是一场令人沮丧的比赛，全场比赛四次击中门框，最后丢掉两分。奥利塞（Olise）第九分钟射门击中立柱，不过拜仁还是在第38分钟由莱默尔（Laimer）首开纪录。

但凯恩在第56分钟罚球射中横梁，而多特前锋吉拉西（Guirassy）抓住机会，在第60分钟扳平比分。

拜仁在六分钟后就由乌帕梅卡诺（Upamecano）再次取得领先，但凯恩过后再次射门中柱，最终被替补出场的多特球员席尔瓦（Silva）在第89分钟扳平比分。拜仁的卡尔（Carl）在补时最后一刻远射射中横梁，最后只能收获一分。

赛后，凯恩说：“在比赛临近结束时丢球，感觉总是特别糟糕……今天可能不是我个人或球队表现最好的一场比赛，但这就是生活。这就是作为一名前锋、一名足球运动员的一部分。

“我今天即使再留在场上一个小时，球可能也不会飞进球门。有时候，你必须坦然接受这样的结果。这是非常精彩的一周，但现在我们的注意力肯定已经转向接下来的比赛。”

凯恩（红衣射门者）在第56分钟踢丢罚球，没能攻入个人本季德甲第五球。他此役上脚了特殊配色球鞋，鞋底和鞋钉都是象征金球奖的金色。（路透社）

欧冠对体马大战在即 拜仁折损多名大将

代理因病缺阵的拜仁主帅孔帕尼（Kompany）执教的助理教练丹克斯（Danks）则说：“心情很复杂。我们对球队的表现，尤其是下半场的发挥，感到非常满意。

“所以归根结底，我们会因为没能赢下比赛而感到失望。我们创造了对自己有利的机会，只是今天没能如愿。”

此外，拜仁还有三名球员因伤退场，包括赛巴里（Saibari）、格纳布里（Gnabry）和奥利塞，加上此前已受伤的穆西亚拉（Musiala）和迪亚斯（Diaz），球队可谓伤兵满营。

丹克斯指出，目前判断球员伤势的严重程度还为时过早，但赛巴里的脚踝伤势看起来相当严重。这无疑为拜仁下星期三（11月4日）迎战体育马德里（Atletico Madrid）的欧冠联赛蒙上阴影。不过凯恩说，必须把踢平多特的比赛抛在脑后，专注于这场欧冠大战。