（米兰综合电）在新加坡时间星期天（11月1日）凌晨结束的意甲米兰德比中，体育米兰（AC Milan）凭借中场莫雷拉（Moreira）的两传一射，以3比1击败国际米兰（Inter Milan），打破国米本季联赛不败金身，让其滑落至积分榜第二。

比赛前夕，米兰双雄联合宣布将兴建一座可容纳7万1500人的共用新球场——忠利球场（Generali Stadium），以取代现有的圣西罗（San Siro）球场。

不过，两队在场上还是火药味十足。比赛开场仅四分钟，体米便打破僵局。莫雷拉在右路传中，刚与球队完成续约的普利西奇（Pulisic）头球破门。

几分钟后，莫雷拉在一次角球进攻中送出低平球，拉比奥特（Rabiot）迎球挑射破门，将比分扩大为2比0。

第22分钟，国米同样利用角球机会，由巴斯托尼（Bastoni）扳回一城。上半场结束前，莫雷拉直接主罚自由球破门，帮助体米再次取得两球领先。下半场，国米虽然获得数次射门机会，但始终未能扭转败局，吞下对体米的四连败。

经此一役，体米排名升至意甲第四，国米的榜首席位则被同分但净胜球占优的拉齐奥（Lazio）取代。若拉齐奥能在星期天晚战胜卡利亚里（Cagliari），就能以三分优势坐稳榜首。

罗马大胜乌迪内斯 博洛尼亚逆转蒙扎

另一方面，罗马（Roma）客场以5比2大胜联赛排名靠后的乌迪内斯（Udinese），继续保持在第三位。

罗马在短短37分钟内便以4比0领先，彻底压制了乌迪内斯，后者输球后排名倒数第二位，依然深陷降级区。

博洛尼亚（Bologna）则在主场2比1击败蒙扎（Monza），取得联赛三连胜，排名升至第九位。这也是球队自4月以来首次在主场赢球。

蒙扎前锋瓦雷拉（Varela）早早命中罚球，目前以九场攻入九球的亮眼成绩领跑意甲射脚榜，但客队最后还是被博洛尼亚进两球落败。博洛尼亚门将斯科鲁普斯基（Skorupski）在第81分钟神勇扑出蒙扎前锋库特罗内（Cutrone）的罚球，让球队全取三分。