（巴塞罗那路透电）拉菲尼亚（Raphinha）和亚马尔（Yamal）各入两球，帮助巴塞罗那（Barcelona）新加坡时间星期天（11月1日）凌晨在西甲以6比1大胜阿拉维斯（Alaves），终结各项赛事二连败，并重返西甲积分榜首。

在当天进行的各场比赛开始前，全场进行了默哀，以悼念本周在西班牙托莱多省发生的火车事故中不幸遇难的69名受害者。排名第二的体育马德里（Atletico Madrid）在客场以2比0打败莱万特（Levante）；但随着巴塞罗那在主场大胜阿拉维斯，他们再次以两分领先体马。

巴塞在上周中的欧冠联赛输给巴黎圣日耳曼（PSG），接着在上周末的西甲“国家德比”输给皇家马德里（Real Madrid），这次通过一场大胜找回状态。

上半场，拉菲尼亚梅开二度，费尔明·洛佩斯（Fermin Lopez）也攻入一球；半场结束前，亚马尔再下一城。

下半场中段，亚马尔再次破门；替补出场的戈登（Gordon）则以一记挑射为球队锦上添花。随后，马里亚诺·迪亚斯（Mariano Diaz）为阿拉维斯攻入安慰进球。

洛佩斯赛后说：“这对我们来说是艰难的一周。在诺坎普球场，在我们的球迷面前（实现反弹），没有比这更好的地方了。

“拉明（亚马尔）和拉菲尼亚是能够改变比赛局势的关键球员，有他们在，我们定能成就一番大事。”

西蒙尼第344场西甲胜利平纪录

在巴塞上阵之前，迭戈·西蒙尼（Diego Simeone）执教的体育马德里凭借格里马尔多（Grimaldo）和主帅之子朱利亚诺·西蒙尼（Giuliano Simeone）的进球击败莱万特，豪取联赛七连胜，继续给巴塞施加压力。两个进球都由巴埃纳（Baena）策划。

主帅西蒙尼也拿下了作为体马主帅的第344场联赛胜利，追平了阿拉贡内斯（Aragones）此前保持的西甲和队史纪录。

自2011年起便开始执教体育马德里的西蒙尼说：“我并不觉得这是属于我个人的成就，它属于我的球员们，属于这些年来一直陪伴在我身边的每一个人。”

体马和巴塞将在下轮西甲直接碰头，西蒙尼将瞄准战胜巴塞，一举打破纪录和登上榜首。