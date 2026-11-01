哈斯突换车手引揣测 奥康否认与领队起肢体冲突
（墨西哥城路透电）法国车手奥康（Ocon）在本周末的墨西哥城大奖赛中被日本后备车手平川亮取代参赛，他出面否认与车队领队小松礼雄发生肢体冲突的传闻。
哈斯车队发言人星期六（10月31日）证实，换人决定并非出于健康原因，但也没有透露更多细节。
这个举动也引发外界对墨西哥站结束后，谁将与英国车手贝尔曼（Bearman）搭档的疑问。包括墨西哥站在内，目前赛季还剩五站比赛。
针对外界盛传他与车队领队小松礼雄发生肢体冲突，奥康通过社交媒体澄清绝无此事。
他在社交平台X写道：“我希望正式回应近期媒体报道及相关猜测。昨晚，相关人士因意见不同而进行了一番讨论。我承认确实发生了这样的情况，但我坚决否认任何有关双方曾通过肢体暴力解决分歧的报道或指控，无论分歧涉及什么事情。
“我强烈谴责任何形式的暴力，并坚信意见不合时，应该始终以专业、尊重和相互理解的态度处理。我恳请外界在事情得到处理期间，避免作出揣测。”
奥康将离开哈斯 下赛季去向不明朗
奥康将在本赛季结束后离开哈斯车队，而巴西车手卡马拉（Rafael Camara）则会在2027年从F2晋升，加入车队。
奥康未来的去向仍不明朗。目前凯迪拉克车队和红牛二队可能还有空缺，但这两支车队都有较明确的人选，奥康并非热门候选。
针对与奥康在5月的迈阿密大奖赛争执的传闻，小松礼雄也否认道：“有些人根本就是在编故事。有关我和奥康在迈阿密发生争执的传闻，完全没有事实根据。即使是那些声称掌握内部消息的人所说的，也完全是一派胡言。”
此外，奥康在星期五第二节练习赛期间与赛事工程师劳拉·穆勒（Laura Mueller）的一段语气不悦的无线电对话，也引起部分媒体关注。当时，车队决定将他的轮胎换成中性胎，而奥康对此表示不满。
奥康通过无线电说：“不，不，我要的是软胎。别这样对我，拜托！”
平川亮排位赛取得第18
获得参赛机会的32岁日本后备车手平川亮将迎来F1生涯首秀，他曾两度赢得世界耐力锦标赛总冠军，也曾代表丰田车队夺得勒芒24小时耐力赛冠军。
本周墨西哥城大奖赛，平川亮参加了在罗德里格斯兄弟赛道举行的第一节和第三节练习赛。他在新加坡时间星期天（11月1日）凌晨的排位赛中取得第18位。
他接受媒体访问时说：“我非常高兴能获得这个机会。我一直都做好了准备，终于等到这一天。我已经准备好迎接明天的比赛，所以对此感到非常兴奋。”
哈斯目前积30分，在车队积分榜排名第七，领先奥迪七分。