（墨西哥城路透电）法国车手奥康（Ocon）在本周末的墨西哥城大奖赛中被日本后备车手平川亮取代参赛，他出面否认与车队领队小松礼雄发生肢体冲突的传闻。

哈斯车队发言人星期六（10月31日）证实，换人决定并非出于健康原因，但也没有透露更多细节。

工作人员将奥康在墨西哥城大奖赛上的海报移除。（路透社）

这个举动也引发外界对墨西哥站结束后，谁将与英国车手贝尔曼（Bearman）搭档的疑问。包括墨西哥站在内，目前赛季还剩五站比赛。

TGR Haas F1 Team reserve driver Ryō Hirakawa will replace Esteban Ocon for the remainder of the weekend’s Mexico City Grand Prix.



Ryō participated in FP1 at the Autodromo Hermanos Rodriguez on Friday, his third free practice outing of the season driving the VF-26, finishing… pic.twitter.com/8S9JoiV1iu — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 31, 2026

针对外界盛传他与车队领队小松礼雄发生肢体冲突，奥康通过社交媒体澄清绝无此事。

他在社交平台X写道：“我希望正式回应近期媒体报道及相关猜测。昨晚，相关人士因意见不同而进行了一番讨论。我承认确实发生了这样的情况，但我坚决否认任何有关双方曾通过肢体暴力解决分歧的报道或指控，无论分歧涉及什么事情。

“我强烈谴责任何形式的暴力，并坚信意见不合时，应该始终以专业、尊重和相互理解的态度处理。我恳请外界在事情得到处理期间，避免作出揣测。”

奥康将离开哈斯 下赛季去向不明朗

Following the recent decision from Haas F1 Team confirming that I will not be participating in this weekend’s Mexico City Grand Prix, I wish to formally address some media reports and speculation surrounding the situation.



Last night, a difference in viewpoints led to a… — Esteban Ocon (@OconEsteban) October 31, 2026

奥康将在本赛季结束后离开哈斯车队，而巴西车手卡马拉（Rafael Camara）则会在2027年从F2晋升，加入车队。

奥康未来的去向仍不明朗。目前凯迪拉克车队和红牛二队可能还有空缺，但这两支车队都有较明确的人选，奥康并非热门候选。

针对与奥康在5月的迈阿密大奖赛争执的传闻，小松礼雄也否认道：“有些人根本就是在编故事。有关我和奥康在迈阿密发生争执的传闻，完全没有事实根据。即使是那些声称掌握内部消息的人所说的，也完全是一派胡言。”

此外，奥康在星期五第二节练习赛期间与赛事工程师劳拉·穆勒（Laura Mueller）的一段语气不悦的无线电对话，也引起部分媒体关注。当时，车队决定将他的轮胎换成中性胎，而奥康对此表示不满。

奥康通过无线电说：“不，不，我要的是软胎。别这样对我，拜托！”

平川亮排位赛取得第18

取代奥康首次参加F1，32岁日本后备车手平川亮在排位赛中取得第18名。（法新社）

获得参赛机会的32岁日本后备车手平川亮将迎来F1生涯首秀，他曾两度赢得世界耐力锦标赛总冠军，也曾代表丰田车队夺得勒芒24小时耐力赛冠军。

本周墨西哥城大奖赛，平川亮参加了在罗德里格斯兄弟赛道举行的第一节和第三节练习赛。他在新加坡时间星期天（11月1日）凌晨的排位赛中取得第18位。

他接受媒体访问时说：“我非常高兴能获得这个机会。我一直都做好了准备，终于等到这一天。我已经准备好迎接明天的比赛，所以对此感到非常兴奋。”

哈斯目前积30分，在车队积分榜排名第七，领先奥迪七分。