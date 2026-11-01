（圣安东尼奥综合电）文班亚马（Wembanyama）狂砍赛季新高的43分，帮助圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs）在新加坡时间星期天（11月1日）的美国职业篮球赛（NBA）中，以121比111击退明尼苏达灰狼（Minnesota Timberwolves），拿下四连胜。

灰狼此前已缺少因膝伤缺阵的当家球星爱德华兹（Edwards），以及接受跟腱手术的迪文琴佐（DiVincenzo）。此役，他们的防守悍将戈贝尔（Gobert）又因下背部痉挛缺阵，让球队吞下近四场比赛的第三败。

马刺上半场结束时落后一分，但在第三节打出一波10比0的攻势，并以五分优势进入第四节。哈珀（Harper）为马刺贡献25分、七个篮板和六次助攻，福克斯（Fox）则拿下22分、八个篮板和七次助攻。

灰狼方面，多桑姆（Dosunmu）攻下全队最高的27分，另有九个篮板；麦克丹尼尔斯（McDaniels）和库明加（Kuminga）各得19分。鲍尔（Ball）全场10投仅中两球，得到10分，最终还六犯离场。

马克西率76人击落黄蜂 杨瀚森上阵拓荒者胜爵士

同日，费城76人（Philadelphia 76ers）在“詹皇”詹姆斯（James）和主力中锋恩比德（Embiid）因伤轮休的情况下，由明星后卫马克西（Maxey）砍下个人赛季新高的38分，最终以109比104击落夏洛特黄蜂（Charlotte Hornets）。

此外，波特兰拓荒者（Portland Trail Blazers）凭借阿夫迪亚（Avdija）和利拉德（Lillard）联手攻下46分，客场以112比90轻取犹他爵士（Utah Jazz），送给对手四连败。

效力拓荒者的中国中锋杨瀚森此役得到机会，在13分钟上场时间内连续命中两记三分，得到六分和五个篮板，创下个人本赛季得分新高，另有一次助攻和一次抢断。

拓荒者主教练诺里（Nori）赛后透露，在球队首发中锋克林根（Clingan）陷入犯规麻烦的时候，杨瀚森“顶了上来”，“必须得给他点赞”。

中国中锋杨瀚森（左）此役在攻防两端都有不错表现，赢得主帅赞许。（路透社）

火箭大胜雷霆 灰熊保持全胜

与此同时，休斯敦火箭（Houston Rockets）主场以119比98击败阵容不整的俄克拉荷马城雷霆（Oklahoma City Thunder），在星期六（10月31日）不敌达拉斯小牛（Dallas Mavericks）、吞下赛季首败后迅速反弹。

亚历山大（Alexander）攻下26分，成为雷霆队内得分最高的球员。雷霆此役缺少三名先发球员——杰伦·威廉姆斯（Jalen Williams）、霍姆格伦（Holmgren）和华莱士（Wallace），三人均因长期伤病缺阵。

此外，孟菲斯灰熊（Memphis Grizzlies）以136比105击败萨克拉门托大王（Sacramento Kings），以开季六连胜追平2014至2015赛季缔造的队史最佳纪录。灰熊还是赛季至今联盟中唯一保持不败的队伍。

其他比赛方面，新奥尔良鹈鹕（New Orleans Pelicans）以121比99“啄伤”亚特兰大鹰队（Atlanta Hawks）；克利夫兰骑士（Cleveland Cavaliers）则以136比111“猎杀”密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）。