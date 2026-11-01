（多哈综合电）尽管部分车手要求主办方进一步保证前往中东地区参赛的安全，世界摩托车锦标赛（MotoGP）仍有信心下周末如期举行卡塔尔大奖赛。但日本摩托车制造商雅马哈（Yamaha）在星期天（11月1日）宣布，鉴于中东局势，车队将不会参赛。

原定于4月举行的卡塔尔站，因美国与以色列对伊朗发动战争而延期，如今安排在11月6日至8日于卢赛尔国际赛车场举行。

雅马哈退赛 MotoGP感到失望

不过，雅马哈（Yamaha）星期天在马来西亚站之后宣布车队将不会前往卡塔尔，MotoGP集团对雅马哈的决定表示“失望”。

他们说：“雅马哈缺席赛事也会带来体育竞技层面的影响。”据悉，MotoGP尚未决定是否对退赛车手和车队采取纪律行动。

MotoGP发言人指出，与卡塔尔赛事主办方及安全顾问进行磋商后，并未发现任何需要改变赛事计划的理由，并“欢迎其余车队前往卡塔尔参赛”。

“MotoGP已从卡塔尔政府、赛车场以及我们自身持续进行的风险评估程序中，为各支车队和车手提供所有现阶段能够取得的安全保障……我们充分尊重各方提出的顾虑，并强调安全始终是所有相关人员的首要考量。”

MotoGP也强调，无论在世界哪个地方，都不可能要求任何政府或赛事主办方提供一个完全零风险的环境。

马科斯离个人第八冠一步之遥

此外，路透社援引消息人士称，卡塔尔已保证，即使地区冲突进一步升级，也不会让各支车队滞留当地，并确保他们能够安全离境，及时前往11月下旬举行的葡萄牙站和西班牙站，完成本赛季最后两站赛事。

然而，西班牙驻卡塔尔大使馆已发布通知，敦促西班牙公民除非有绝对必要，否则不要前往这个海湾国家，而西班牙车手在MotoGP参赛车手中占最大比例，包括现任世界冠军马克·马科斯（Marc Marquez）。

马科斯此前一直没有公开表明自己是否愿意前往卡塔尔参赛而受到批评，杜卡迪（Ducati）车队经理塔尔多齐（Tardozzi）随后出面为这名西班牙车手辩护，称后者从未说过“不想去”，“只是和许多其他车手一样，要求主办方制定安全计划”。

不过他星期天赢得马来西亚大奖赛后透露，自己会先回到西班牙，过后才飞卡塔尔，在星期四傍晚的最迟期限内抵境参赛。

他星期天在雪邦以4秒172的优势强势夺冠，距离拿下个人第八座世界冠军奖杯仅一步之遥。

33岁的马科斯有望在下周的卡塔尔站提前锁定总冠军。他受访时说：“归根结底，我的心态还是一样。继续全力以赴，保持高度专注，因为剩下的比赛场次不多，但仍有很多环节需要应对。”

杜卡迪将按计划前往卡塔尔比赛。同样希望参赛的还有阿普利亚（Aprilia），旗下西班牙车手豪尔赫·马丁（Jorge Martin）此前因手腕受伤退出马来西亚大奖赛，目前在车手积分榜上排名第二，落后马科斯44分。