（贝尔法斯特法新电）曾夺得欧洲田径锦标赛金牌、两度参加奥运会的爱尔兰中距离跑步名将席亚拉·马吉恩（Ciara Mageean）于星期天（11月1日）逝世，得年34岁。她的家人当天宣布了这一消息。

席亚拉的家人在她的Instagram账号上发布声明说：“今天早上6时30分，席亚拉在亲人的陪伴下，最终不敌癌症，离开了人世。”

席亚拉离世时，距离她与交往多年的男友在贝尔法斯特举行婚礼，仅过去数周。她此前一直在接受肠癌治疗，并于2025年7月公开自己的病情，随后透露癌症已发展至晚期。

主攻1500米跑的席亚拉来自北爱尔兰唐郡（County Down）的波特费里（Portaferry），她曾代表爱尔兰参加2016年里约奥运会，以及2021年举行的东京奥运会。她职业生涯最辉煌的成就，是在2024年于罗马举行的欧洲田径锦标赛上，夺得女子1500米冠军。不过，跟腱伤势令她无法参加同年的巴黎奥运会。

她除了在2024年夺得欧洲冠军，也曾在欧洲田径锦标赛女子1500米项目中，于2022年获得银牌、2016年摘下铜牌。她也在2022年共和联邦运动会代表北爱尔兰，赢得同一项目银牌。

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在与病魔抗争期间，席亚拉始终保持积极乐观的态度。确诊后，她曾感谢各界给予的支持，并透露自己“仍在日常生活中寻找快乐”。

她今年6月接受英国广播公司（BBC）采访时说，自己很感恩能够拥有一段“许多人都未曾有机会经历的运动生涯”。

爱尔兰总理：深感悲痛

席亚拉离世的消息传出后，各界纷纷表达哀悼。爱尔兰奥林匹克联合会发表声明说：“这个国家失去了一位英雄。”

北爱尔兰首席部长米歇尔·奥尼尔（Michelle O’Neill）则表明：“除了奖牌、纪录和体育成就，席亚拉还将因她的热情、勇气以及坚韧不拔的品格而被人们铭记。”

爱尔兰总理马丁（Martin）也对席亚拉英年早逝表示“深感悲痛”。