（维也纳综合电）西班牙网球男单好手阿尔卡拉斯（Alcaraz）星期天（11月1日）在维也纳网球公开赛决赛中，以6比1、6比4打败澳大利亚的德米纳尔（De Minaur），在本赛季参加的三项男子网球协会（ATP）500级别的比赛中全部夺冠。

身为二号种子的阿尔卡拉斯在本次比赛五场全胜且未丢一盘，包括在半决赛6比4、7比6（2）打败三号种子梅德韦杰夫（Medvedev，俄罗斯）。

五号种子德米纳尔此前虽然在半决赛爆冷以6比4、1比6、7比6（4）打败头号种子兹维列夫（Zverev，德国），但来到决赛面对自己从未战胜过的阿尔卡拉斯，德米纳尔还是在97分钟的交锋中吞下双方交手的七连败。

这是23岁的阿尔卡拉斯本赛季获得的第四项冠军，他在年初的澳大利亚网球公开赛称王后，接着在参加的三项ATP 500赛事——多哈赛、东京赛和如今的维也纳赛取得16战全胜，完美收下冠军。他目前已经在ATP 500比赛取得跨赛季的26连胜，将带着信心征战下来的巴黎大师赛（ATP 1000）。

A finish worthy of the crown 👑 @carlosalcaraz delivers one final piece of brilliance to wrap up his Vienna triumph in style!@ErsteBankOpen | #ErsteBankOpen pic.twitter.com/l4rGbdLY47 — ATP Tour (@atptour) November 1, 2026

阿尔卡拉斯赛后说：“我和我的团队非常了解德米纳尔的竞技水平，他的打法非常危险。他击出的球非常平，落地后弹跳极低，且在场地上滑行很快。想要在每一次击球中都打出我想要的力度，真的非常困难。他的移动速度极快，所以每一分都需要你拼尽全力去争取。

“我努力保持进攻态势，就是要让他明白：如果他想赢，就必须表现得比我更好——打得更具侵略性、更稳健，头脑也要比我更灵活。我很高兴最终找到应对之道，打出了精彩的表现。这对我而言，确实是感触良多且非凡的一周。”

戴安娜东京胜莱拉封后

另一方面，俄罗斯女将戴安娜·施奈德（Diana Shnaider）在东京经过一番苦战，击败加拿大的莱拉·费尔南德斯（Leylah Fernandez），拿下泛太平洋网球公开赛（500级）女单冠军，这是她今年的首个冠军头衔。

戴安娜今年曾闯入四项半决赛但全部失利，这次一举闯入决赛夺冠。（路透社）

这位世界排名第13位的赛会三号种子选手在6比4、4比0领先的情况下，虽然被莱拉7比5逆转拿下第二盘，但她在决胜盘稳住阵脚，6比2胜出，拿下职业生涯第六冠。比赛一结束，她便立刻拿起手机给家里打电话。



22岁的戴安娜说：“夺冠后，我想听听她（戴安娜母亲）的声音，第一时间与她分享这份喜悦。



“她说：‘比赛刚结束，你就给我打电话啦？’”

戴安娜说：“这绝对是一场胶着的苦战，能够为冠军而战并最终将其收入囊中，这让我感到格外高兴。”

在进入这场决赛之前，状态出色的莱拉在过去20场比赛中赢下了16场，包括在9月初的新加坡公开赛夺冠，以及上周在中国宁波公开赛中获得亚军。

不过她在本场比赛发球表现不佳，全场出现了五次双误。虽然她在第二盘反扑，然而戴安娜在决胜盘重整旗鼓，两次破掉莱拉的发球局并在第一个赛点上成功终结比赛，夺得冠军。