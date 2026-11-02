（墨西哥城综合电）世界一级方程式赛车（F1）迎来新时代，马赛地车队的意大利小将安东内利（Antonelli）成为新王。

在新加坡时间星期一（11月2日）凌晨结束的F1墨西哥城大奖赛中，安东内利以第三名完赛，提前加冕本赛季车手总冠军。

年仅20岁零68天的他不仅大幅刷新名宿维特尔（Vettel）在2010年创下的纪录（23岁零134天），成为F1史上最年轻的世界冠军，还成为自1953年的阿斯卡里（Ascari）后，首名夺得F1世界冠军的意大利车手。

本场比赛，安东内利只需拿两分（第九名完赛）即可登顶，最终第四位发车的他稳稳拿下季军，在积分榜上建立起119分的绝对优势。冲过终点线后，他在车队无线电中喜极而泣地说：“我们做到了，太感谢你们了！”

领奖台上被两前世界冠军举起 有非凡传承意义

能在领奖台上加冕，也赋予这一刻非凡的传承意义。与安东内利同台的两名车手皆曾开创各自的F1王朝——本站取胜的维斯塔潘（Verstappen）曾缔造四连冠，亚军哈密尔顿（Hamilton）更是“七冠王”得主。两名传奇在领奖台上将新王安东内利高高举起的画面，注定将成为载入史册的经典一刻。

安东内利在赛后向现场观众说：“我激动得说不出话来，还在努力消化刚刚发生的一切。这是一个不可思议的赛季，能与马克斯（维斯塔潘）和刘易斯（哈密尔顿）站在领奖台上，真的太棒了，期待未来能有更多较量。”

This trio ❤️



The perfect podium lift on the day Kimi Antonelli is crowned Drivers' Champion! 🙌 #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/NBs6WYdbYH — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

比赛状况百出 维斯塔潘夺冠法拉利起内讧

这场高原战役戏剧性十足，共出动两次安全车、发生多起碰撞。第46圈，凯迪拉克车手博塔斯（Bottas）因左前悬挂故障在直道末端高速撞上护墙，导致比赛红旗中断长达33分钟，所幸博塔斯并无大碍。

红牛车手维斯塔潘在比赛重启后顶住压力，最终以0.799秒的微弱优势夺得生涯第74冠，也是他在墨西哥站的第六胜。

杆位发车的法拉利七冠王哈密尔顿屈居亚军。他在首圈与队友勒克莱尔（Leclerc）争夺领跑位置时发生擦撞，勒克莱尔切过四号弯草地，导致哈密尔顿偏离赛道并被维斯塔潘趁机超越。

哈密尔顿在无线电中不满地抱怨“被自己的队友逼出赛道”。勒克莱尔虽被罚时五秒，但最终仍以第四名完赛。

迈凯伦车手诺里斯（Norris）排名第五；安东内利的队友拉塞尔（Russell）因发车不佳且与哈贾尔（Hadjar）发生碰撞被罚10秒，仅列第六，彻底退出争冠行列。

此役过后，维斯塔潘升至车手榜第二，哈密尔顿第三，拉塞尔跌至第四。马赛地车队目前在车队积分榜上以630分领先法拉利（504分），有望在下周末的巴西站提前锁定车队总冠军。

KIMI ANTONELLI IS THE 2026 F1 WORLD CHAMPION!!! 🏆



The youngest to ever do it at 20 years and 68 days old!#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/AtRw2RZsg9 — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

卫冕冠军诺里斯：他直接把竞争对手都打趴

对于安东内利在个人第二个F1赛季便强势封王，上赛季的总冠军诺里斯认为外界没有给予对方足够的肯定。诺里斯去年仅以两分优势险胜维斯塔潘夺冠。

诺里斯说：“他本赛季的表现简直太疯狂了。他击败在F1资历比他深四五倍的优秀队友（拉塞尔），还正面迎战哈密尔顿。批评者说他没遇到什么竞争，但那是因为他直接把所有竞争对手都打趴了。他让夺冠看起来轻而易举，表现实在令人难以置信。”

安东内利本赛季至今已豪取九个分站冠军，甚至比季前夺冠大热门拉塞尔整个职业生涯的胜场数还多出一场。拉塞尔本赛季状态起伏不定，仅获三胜，他也在赛前坦承：“事实就是，他今年处于比我更高的水平。”