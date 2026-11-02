（利物浦综合电）凭借前锋哈弗茨（Havertz）早早攻入的一球，“炮兵”阿申纳（Arsenal）在新加坡时间星期一（11月2日）凌晨结束的英超焦点战中以1比0险胜劲敌利物浦（Liverpool）。这不仅是他们14年来首次在安菲尔德球场取得联赛胜利，还因此跃居积分榜榜首。

炮兵在本轮之前因净胜球劣势排在原本领跑的曼市（Manchester City）之后，但随着后者在前一天的比赛中不敌刚在英联赛杯被淘汰的对手布赖顿（Brighton），炮兵得以凭借这场胜利升至榜首。

阿申纳主帅阿特塔（Arteta）赛后说：“我们已经很久没有在这里感受到这样的滋味。这场胜利对我们来说真的很重要。我们为球队、球员，以及所有人的表现感到无比自豪。”

曼市此前被控违反超过100项英超规则，若无法推翻有罪裁决，预计面临严厉的扣分处罚。阿申纳此役取胜，重创最有可能与他们争夺冠军的对手。

炮兵在上周中的联赛杯意外不敌英格兰第四级别球队弗利特伍德（Fleetwood），爆出赛事史上最令人震惊的冷门之一，阿特塔赛后严厉批评球队的表现。所幸这名阿申纳主帅希望看到的反弹，在球队开局不久就体现了出来。

哈弗茨是在联赛杯浪费机会的主要球员之一，但他本仗将功补过，在第16分钟接应赖斯（Rice）的精准低平传中，轻松推射破门。

落后展开猛烈反扑 但利物浦未能把握机会

“红军”利物浦随即展开猛烈反扑，踢出长达30分钟的精彩表现，但都未能把握机会。

利物浦主帅伊劳拉（Iraola）说：“我很欣赏球员在0比1落后之后的反应，也很喜欢比赛中的许多表现。

“我们必须继续前进。现在还处于赛季初期，今天才11月初，阿申纳目前处于最有利的位置，但赛季才刚刚开始。”

进入下半场，炮兵重新调整，红军球员的体力则明显下降。尽管门将阿利森（Alisson）随后作出一次精彩扑救，挡出佐利斯（Tzolis）一记直奔球门左下角的射门，让利物浦得以继续保留希望，但这个扑救最终未能改变比赛结果，阿申纳成功将1比0的比分保持到最后，获得他们本季至今九场联赛中的第八场胜利。

这场败仗不仅让利物浦在各项赛事豪取的五连胜戛然而止，联赛排名也跌出前四，目前落后领头羊阿申纳九分。要重返欧冠席位争夺战的行列，还得再接再厉。