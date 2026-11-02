（墨西哥城综合电）本赛季初几乎没人预料，仅开启自己第二个世界一级方程式赛车（F1）赛季的马赛地车手安东内利（Antonelli），会成为这项运动76年历史上最年轻的世界冠军。一起回顾这名20岁小将登顶之路的六场关键战役：

一、3月15日：中国大奖赛（生涯首胜）

在队友拉塞尔（左）揭幕战取胜后，安东内利（右）在上海摘下生涯首胜，开启了马赛地双雄队内争冠的序幕。（法新社档案照片）

在揭幕战澳大利亚站紧随队友拉塞尔（Russell）冲线后，当时年仅19岁的安东内利在第二站上海令人刮目相看。

他不仅成为F1史上最年轻的杆位得主，更在正赛夺得生涯首冠，成为仅次于维斯塔潘（Verstappen）的史上第二年轻分站冠军。

拉塞尔虽赢下冲刺赛并在正赛居亚，但他当时绝未想到，这会成为两人本赛季争冠的缩影。

二、5月24日：加拿大大奖赛（豪取四连胜）

拉塞尔（左）自迎来开门红后霉运连连，接连不断的赛车故障不仅让他丢掉领先权，也被安东内利（右）拉开差距。（路透社档案照片）

携三连胜之势来到加拿大蒙特利尔的安东内利延续火热状态，而赛季初饱受霉运困扰的拉塞尔自中国站后便未再登台。

拉塞尔虽在加拿大找回状态，赢下冲刺赛并夺得正赛杆位，但正赛依然属于安东内利。拉塞尔在第30圈因电池与动力单元故障退赛，损失了潜在的18分，安东内利则顺势豪取四连胜，进一步扩大积分优势。

三、6月7日：摩纳哥大奖赛（五连胜确立巨大优势）

在历史悠久的摩纳哥赛道收下胜利后，以传统跳水方式庆祝胜利的安东内利（中）已经开始书写属于他的F1传奇。（路透社档案照片）

两周后，安东内利从杆位发车，在狭窄且极具传奇色彩的摩纳哥街道赛首次夺冠，达成五连胜。

拉塞尔则再次在比赛末段遭遇厄运：他先是因维修区超速受罚，随后马赛地技师又在罚时未满前提前触碰赛车，导致他受双重打击，从第三位跌出积分区（第12名完赛）。

前六站过后，安东内利已分别领先法拉利的哈密尔顿（Hamilton）与拉塞尔66分和68分。

四、9月6日：意大利大奖赛（第19位发车史诗级逆袭）

安东内利在意大利主场演出绝地大逆袭后，直接把冠军奖杯当碗享用起意大利面，尽显少年得志的意气风发。（路透社档案照片）

赢下前六站中的五场后，安东内利陷入短暂低潮，在接下来的六站仅赢下比利时站。

就在拉塞尔试图反扑之际，刚满20岁的安东内利在蒙扎主场献上F1史上最伟大的演出之一，几乎提前杀死争冠悬念。

因引擎受罚从第19位发车的他一路超车，最终在乡亲父老面前超越杆位发车的拉塞尔夺冠，成为60年来首位在意大利主场封王的本土车手。

比他年长八岁的拉塞尔最终屈居亚军，这场比也赛彻底确立了谁才是车队真正的头号车手。

五、9月26日：阿塞拜疆大奖赛（逆境止损粉碎对手希望）

来到巴库街道赛，安东内利在排位赛罕见失误撞墙，仅列第16位发车。孤注一掷的拉塞尔则表现神勇拿下杆位并在正赛强势夺冠。

然而，安东内利再次展现成熟稳健的驾驶，一路追至第五名完赛，成功将积分损失降到最低，浇熄了拉塞尔大幅追分的希望。

六、10月4日：马来西亚大奖赛（彻底终结悬念）

因中东战事导致赛事临时移师，年纪轻轻的安东内利迎来陌生的雪邦赛道首秀；但他依然稳扎稳打收获亚军，为最终封王奠定胜局。（法新社档案照片）

受中东冲突影响，巴林大奖赛移师马来西亚举行，这也成为压垮争冠悬念的最后一根稻草。

虽然是首次来到雪邦赛道，但他此役仅次于状态回勇的维斯塔潘，以亚军完赛，而原本排在第三的拉塞尔在距离终点仅剩几圈时再次被迫退赛。

安东内利的领先优势就此扩大到84分，随后他又在紧接着的新加坡站收获季军，一举拿到提前夺冠的“赛点”。这一连串表现不仅彻底终结拉塞尔的争冠希望，更宣告F1新时代的来临。