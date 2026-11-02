从上海首胜到蒙扎逆袭 安东内利F1封王六大战役
（墨西哥城综合电）本赛季初几乎没人预料，仅开启自己第二个世界一级方程式赛车（F1）赛季的马赛地车手安东内利（Antonelli），会成为这项运动76年历史上最年轻的世界冠军。一起回顾这名20岁小将登顶之路的六场关键战役：
一、3月15日：中国大奖赛（生涯首胜）
在揭幕战澳大利亚站紧随队友拉塞尔（Russell）冲线后，当时年仅19岁的安东内利在第二站上海令人刮目相看。
他不仅成为F1史上最年轻的杆位得主，更在正赛夺得生涯首冠，成为仅次于维斯塔潘（Verstappen）的史上第二年轻分站冠军。
拉塞尔虽赢下冲刺赛并在正赛居亚，但他当时绝未想到，这会成为两人本赛季争冠的缩影。
二、5月24日：加拿大大奖赛（豪取四连胜）
携三连胜之势来到加拿大蒙特利尔的安东内利延续火热状态，而赛季初饱受霉运困扰的拉塞尔自中国站后便未再登台。
拉塞尔虽在加拿大找回状态，赢下冲刺赛并夺得正赛杆位，但正赛依然属于安东内利。拉塞尔在第30圈因电池与动力单元故障退赛，损失了潜在的18分，安东内利则顺势豪取四连胜，进一步扩大积分优势。
三、6月7日：摩纳哥大奖赛（五连胜确立巨大优势）
两周后，安东内利从杆位发车，在狭窄且极具传奇色彩的摩纳哥街道赛首次夺冠，达成五连胜。
拉塞尔则再次在比赛末段遭遇厄运：他先是因维修区超速受罚，随后马赛地技师又在罚时未满前提前触碰赛车，导致他受双重打击，从第三位跌出积分区（第12名完赛）。
前六站过后，安东内利已分别领先法拉利的哈密尔顿（Hamilton）与拉塞尔66分和68分。
四、9月6日：意大利大奖赛（第19位发车史诗级逆袭）
赢下前六站中的五场后，安东内利陷入短暂低潮，在接下来的六站仅赢下比利时站。
就在拉塞尔试图反扑之际，刚满20岁的安东内利在蒙扎主场献上F1史上最伟大的演出之一，几乎提前杀死争冠悬念。
因引擎受罚从第19位发车的他一路超车，最终在乡亲父老面前超越杆位发车的拉塞尔夺冠，成为60年来首位在意大利主场封王的本土车手。
比他年长八岁的拉塞尔最终屈居亚军，这场比也赛彻底确立了谁才是车队真正的头号车手。
五、9月26日：阿塞拜疆大奖赛（逆境止损粉碎对手希望）
来到巴库街道赛，安东内利在排位赛罕见失误撞墙，仅列第16位发车。孤注一掷的拉塞尔则表现神勇拿下杆位并在正赛强势夺冠。
然而，安东内利再次展现成熟稳健的驾驶，一路追至第五名完赛，成功将积分损失降到最低，浇熄了拉塞尔大幅追分的希望。
六、10月4日：马来西亚大奖赛（彻底终结悬念）
受中东冲突影响，巴林大奖赛移师马来西亚举行，这也成为压垮争冠悬念的最后一根稻草。
虽然是首次来到雪邦赛道，但他此役仅次于状态回勇的维斯塔潘，以亚军完赛，而原本排在第三的拉塞尔在距离终点仅剩几圈时再次被迫退赛。
安东内利的领先优势就此扩大到84分，随后他又在紧接着的新加坡站收获季军，一举拿到提前夺冠的“赛点”。这一连串表现不仅彻底终结拉塞尔的争冠希望，更宣告F1新时代的来临。