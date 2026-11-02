（利物浦综合电）在利物浦（Liverpool）星期天（11月1日）主场0比1不敌阿申纳（Arsenal）的英超联赛中被拒绝判罚后，主帅伊拉奥拉（Iraola）说，今后会鼓励球员们在类似情况下倒地。

在这场比赛中，阿申纳在第16分钟凭借前锋哈弗茨（Havertz）的进球取得领先。利物浦随后展开猛烈反扑，而当前锋伊萨克（Isak）在上半场准备头球接应巴尔科拉（Barcola）的传中球时，球衣却遭到阿申纳后卫廷贝尔（Timber）拉扯。

利物浦前锋当时并未倒地，主裁判马德利（Madley）也没有判罚罚球。

担任视频助理裁判（VAR）的阿特维尔（Attwell）认为，拉扯动作不足以构成推翻原判的理由，但伊拉奥拉对此并不认同。

这名西班牙籍主帅在《当日比赛》（Match of the Day）节目中说：“对方明显拉扯了他的球衣。亚历克斯（伊萨克）当时就在他前面，正准备在球门前争顶，但因为对方拉住他的球衣，他无法完成射门。

“如果他当时倒地，裁判100%会判罚罚球。下次，主帅应该告诉亚历克斯要倒地，否则裁判就不会判罚。”

谈到今后应如何应对时，伊拉奥拉补充说：“答案就是你必须倒地。如果你不倒地，他们就不会判罚。”

事发后，伊萨克曾转身与廷贝尔交谈，但由于自己没有倒地，他并未向裁判提出申诉。

在赛后记者会上，当英国广播公司（BBC）体育记者问伊拉奥拉，今后是否必须提醒球员踢得更聪明一些时，他说：“你问我这个问题，实在令人遗憾。但老实说，是的，我们必须告诉他们要倒地，否则裁判就不会判罚。然后裁判又会抱怨为什么球员总是倒地。原因就是如果你不倒地，他们就不会判罚。

“但我认为亚历克斯非常老实。他只是努力争球，大家从现场画面一眼就能看出，对方确实明显地拉扯了他的球衣。”

前利物浦中场墨菲（Murphy）认为，这次判罚发生在比赛的关键时刻。

他说：“我认为阿申纳这次逃过一劫。如果伊萨克当时稍微表现得更夸张一些，情况或许会不同。我不喜欢球员夸大犯规动作，但他当时就要取得进球了。这是比赛中的一个关键时刻。

“我也同情裁判，因为事情发生得太快了。我认为这次犯规足以让VAR重新审视，并让裁判再看一次。如果伊萨克当时反应更强烈一些，裁判或许会在场上直接作出判罚。”

内维尔：伊萨克当时反应不寻常

前曼联（Manchester United）队长加里·内维尔（Gary Neville）也认同，作为一名前锋，伊萨克当时的反应并不寻常。

内维尔说：“关于伊萨克是否应该表现得更激烈一些，我认为，被拉扯时却没有更强烈的反应，是一种不寻常的表现。

“当你遭到拉扯，而且眼看就要取得进球时，通常都会激烈地向裁判投诉。伊萨克当时竟然没有任何明显反应，确实非常奇怪。”

利物浦队长范戴克（van Dijk）则说：“我们有50个摄像机镜头。他为什么还需要投诉？既然有这么多摄像机，大家都已经看到了。最终，裁判没有判罚，我们也不幸输掉比赛。所以，恭喜阿申纳。”