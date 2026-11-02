（巴塞罗那综合电）法国球星姆巴佩（Mbappe）在经历一周的不如意事件后，星期天（11月1日）回归西甲联赛进球，助皇家马德里（Real Madrid）客场以3比0大胜桑坦德（Santander），豪取各项赛事六连胜。

姆巴佩上星期一（10月26日）在金球奖评选中以微差不敌拜仁慕尼黑（Bayern Munich）前锋凯恩（Kane），随后又因一段拿中国前领导人毛泽东开玩笑的视频，在社交媒体上引发风波，不得不公开道歉。

受这一风波影响，皇马此役以及本周末其他西班牙联赛赛事，都没有获得中国中央电视台转播。

但本场比赛，姆巴佩第11分钟就为皇马争取到一个罚球。他随后亲自主罚命中，帮助球队在客场早早奠定胜利基础。

这是这名27岁前锋本赛季攻入的第12个联赛进球，在射脚榜上仅落后于攻入15球的巴塞罗那（Barcelona）前锋拉菲尼亚（Raphinha）。

贝林厄姆在攻入他的皇马第50球后，开心庆祝。（路透社）

贝林厄姆攻入加盟皇马后第50球

皇马随后牢牢掌控比赛，居莱尔（Guler）送出一记精妙传球，让贝林厄姆（Bellingham）获得单刀机会，在第21分钟攻入球队的第二球，也是他自2023年加盟皇马以来的第50个进球。

贝林厄姆赛后受访时说：“为皇家马德里攻入50球，是一件非常特别的事。

“我们踢得很好。在上周末于诺坎普球场击败巴塞后，这场胜利对我们来说非常重要，因此我们都感到非常高兴。”

第36分钟，随着队史身价最高的引援迪奥曼德（Diomande）在禁区外围大力抽射破门，皇马已将比分扩大至3比0。

主队下半场开局表现不错，积极压上进攻，一度将皇马压制在后场。这让皇马主帅莫里尼奥（Mourinho）相当不满，他甚至在场边高声斥责球员。

皇马随后重夺比赛主动权，但未能进一步扩大优势。

“莫帅”赛后说：“我们上半场表现非常出色，开局就踢得很好。

“球队正在进步，踢得越来越好。我认为，以我们创造出来的机会，本该攻入更多进球。”

随着这场胜利，皇马继续紧追巴塞与体育马德里（Atletico Madrid），与两支球队的积分差距分别为三分和两分。

时隔14个赛季重返西甲联赛的桑坦德目前则排名第16，但这是他们本赛季的主场首败。