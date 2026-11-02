（墨西哥城综合电）10岁那年，在意大利东北部阿德里亚赛道上，小基米·安东内利（Kimi Antonelli）坐在父亲马尔科（Marco）的腿上，父子俩共用一条安全带，驾驶一辆兰博基尼跑车。

曾是赛车手的马尔科负责踩油门和刹车，年仅10岁的安东内利则掌控方向盘与换挡拨片。当赛车在直道末端达到每小时320公里，父亲重刹时车身突然出现严重转向过度，安东内利却冷静地修正方向，成功控制住赛车。

马尔科事后回看车载录像，惊讶地发现儿子展现出超乎年龄的控车能力。他感慨道：“一个10岁的孩子坐在我腿上，把时速320公里时发生的甩尾控制得如此出色。那一刻我想，或许这孩子真的有些特别。”

10年后的今天，20岁的安东内利在墨西哥城大奖赛提前四站加冕2026年一级方程式（F1）车手总冠军，打破维特尔（Vettel）保持16年的最年轻世界冠军纪录，也成为继1953年的阿斯卡里（Ascari）之后，首名夺得F1世界冠军的意大利车手。

出生15天进入车房 父亲曾不愿他当车手

安东内利（中）在夺冠后等不及脱下头盔，就迫不及待与父母相拥庆祝。（法新社）

在马尔科眼中，儿子几乎是“生于车房”。夫妻俩经营赛车队生意，安东内利出生仅15天便被抱进车房，在引擎轰鸣声中长大。

3岁那年，马尔科把一台原本供车展嘉宾体验的赛车模拟器搬回家。安东内利每天晚上都吵着要“开车”，常坐在父亲腿上握着方向盘。有一次，疲惫的马尔科在与儿子玩模拟器时不慎睡着，忘了踩刹车，父子俩因此“撞车”。3岁的安东内利当时急忙拍打父亲，并喊道：“爸爸，别睡觉！我还要开！”

不过，深知赛车运动竞争残酷的马尔科，起初并不希望儿子成为职业车手。他在上世纪90年代曾两度接近成为德国房车大师赛（DTM）厂队车手，却先后错失机会。

他坦言，普通家庭难以负担孩子一路晋级F1的庞大开销，也不希望儿子遭遇自己过去的经历。

然而，安东内利5岁接触卡丁车后，便展现出对行车线、刹车点和赛车操控的敏锐直觉。11岁时，他就凭借出色表现打动马赛地青训主管拉格鲁（Lagrue），正式加入车队培养体系。

这份合约为他的赛车生涯提供重要的资金和资源支持，也让他有机会与七届世界冠军哈密尔顿（Hamilton）等顶尖车手交流。

经历蒙扎挫折 费德雷尔建议他调整心态

安东内利首赛季在主场作战时均发挥不佳，本赛季终于打破心魔。（路透社档案照片）

安东内利的晋升速度非常惊人，他在2022年赢得意大利及德国F4冠军，2023年称霸中东和欧洲区域方程式冠军。2024年，他跳过三级方程式（F3），直接升上二级方程式（F2）。

同年，哈密尔顿宣布转投法拉利，马赛地领队沃尔夫（Wolff）决定让当时18岁的安东内利在2025年接替这名七冠王。

不过，天才也有一段学习之路，只是比其他人短。2024年意大利大奖赛，首次参加F1正式练习赛的安东内利在蒙扎赛道发生严重撞车。2025年F1处子赛季，他又受到马赛地后悬挂升级影响，难以适应赛车，欧洲九站中有七站未能得分。

面对外界对自己提拔决定的质疑，沃尔夫仍选择支持这名年轻车手，并在他2025年蒙扎练习赛再次发生事故后，要求他尽快扭转局面。

在父亲的鼓励下，安东内利逐渐走出低潮。今年夏天，他在温布顿网球赛与瑞士网球传奇费德雷尔（Federer）交流，对方建议他一次专注一场比赛，把注意力放在自己能够控制的事情上，并管理好情绪。

这番话与父亲一直以来的教导不谋而合。

今年9月的意大利大奖赛，安东内利从第19位发车，最终击败队友拉塞尔（Russell）夺冠，一扫过去在蒙扎赛道的阴影。

围场开心果 沃尔夫看好他比肩传奇

马赛地领队沃尔夫（左）一直以来对于安东内利都非常自信，他“赌博”式的提拔最终并没有拔苗助长。（路透社档案照片）

安东内利本赛季表现大幅提升，截至墨西哥城大奖赛已取得九场分站胜利，并提前四站锁定世界冠军。

沃尔夫也终于有机会回应外界的质疑。他透露，安东内利2025年表现低迷时，曾有车手和经纪人向他发信息，批评提拔这名年轻人的决定鲁莽且不负责任。沃尔夫说，过去的批评者至今没有向他道歉。

他认为，安东内利具备跻身F1历史伟大车手行列的条件，只要未来拥有具竞争力的赛车，就有望长期保持争冠实力。

对于外界猜测法拉利可能挖角这名意大利新星，沃尔夫信心十足，相信安东内利对马赛地自11岁起的栽培心怀感恩，即使没有合约，也愿意继续效力。

赛道外的安东内利则是围场里的“开心果”。曾担任哈密尔顿比赛工程师、如今辅佐他的博宁顿（Bonnington），今年已数不清被这名年轻车手捉弄多少次，甚至记不清脸上挨过对方多少个奶油派。

沃尔夫笑说，安东内利在家庭教育和车队保护下，至今没有被名利冲昏头脑。每当有人找他索取签名或自拍时，他仍会惊讶地问：“真的吗？这发生在我身上？”

2024年2月，沃尔夫与马尔科商讨安东内利的未来时，原本希望他2025年累积经验，2026年开始争取成绩，没想到这名10年前还坐在父亲腿上握方向盘的少年，如今已站上世界之巅。

马尔科笑着说：“我想，我们是超额完成目标了。”