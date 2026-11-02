（都灵路透电）拉齐奥（Lazio）星期天（11月1日）在落后的情况下，主场以2比1逆转战胜卡利亚里（Cagliari），在意甲积分榜上以三分的优势领跑。与此同时，尤文图斯（Juventus）在主场以2比0击败那波利（Napoli），缓解了主教练斯帕莱蒂（Spalletti）所面临的压力。

此前的领头羊国际米兰（Inter Milan）在“米兰德比”中以1比3不敌同城死敌体育米兰（AC Milan），这让本来同分的拉齐奥看到了独自领跑的机会。不过，他们在第21分钟被卡利亚里的恩佐拉（Nzola）攻破球门，陷入落后局面。

好在伊萨克森（Isaksen）第36分钟在禁区边缘以一记精妙的射门扳平了比分。拉齐奥下来持续施压，终于在第83分钟收到成效，佩德拉萨（Pedraza）在身体失去平衡下助攻皮纳蒙蒂（Pinamonti）头球破门，完成逆转。

比赛尾声阶段，卡利亚里的奥伯特（Obert）因放倒伊萨克森吃到第二张黄卡，被罚下场，球队输球又输人。

拉齐奥目前在意甲前10轮比赛中取得九胜一平，取得28分的队史同期最佳成绩。不过，主教练加图索（Gattuso）提醒球员们，不要被积分榜的排名分了心。

加图索说：“我们最好现在别去看积分榜，否则会让我们迷失。我们必须全力以赴，好好休息，然后再继续全力以赴。

“这是一支充满自信的球队，队员们在一起相处得很愉快。我也开始真正了解这些球员，以及他们所具备的实力。”

尤文图斯下半场发力

尤文图斯则凭借阿拉伊贝戈维奇（Alajbegovic）和博加（Boga）在第70分钟和第87分钟各进一球，击退那波利。那波利后卫马里亚努奇（Marianucci）在第75分钟因踩踏对手后卫卡巴尔（Cabal），两黄变一红被罚下，让当时一球落后的球队最后无力回天。

这是一场对双方主教练而言都压力巨大的较量，斯帕莱蒂此前因战绩不佳而备受质疑，那波利主帅阿莱格里（Allegri）也因球队赛季初的低迷表现而饱受批评。

拿下三分后尤文图斯以17分名列第七，那波利以14分排名第八，与榜首的拉齐奥有超过10分的差距。