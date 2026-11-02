（墨西哥城综合电）七届世界冠军哈密尔顿（Hamilton）在结束新加坡时间星期一（11月2日）举行的世界一级方程式赛车（F1）墨西哥城大奖赛后，公开批评法拉利队友勒克莱尔（Leclerc），认为两人在比赛首圈发生的冲突，葬送车队包办冠亚军的希望。

从杆位起跑的哈密尔顿，在起跑后的几个弯道受到勒克莱尔的施压，两人在第四号弯都驶离赛道。

这个过程让荷兰车手维斯塔潘（Verstappen）有机可乘，并最终夺冠，哈密尔顿则排名第二。勒克莱尔因驶离赛道获得不当优势，被罚时五秒，最终排名第四。

获得第三名的意大利车手安东内利（Antonelli），最终提前锁定本赛季世界冠军。

哈密尔顿接受访问时说：“我们原本有实力轻松包办冠亚军，但首两个弯道发生的事情让这个机会化为乌有。之后，我们基本上就把胜利拱手让给了马克斯（维斯塔潘）。

“我们没有明确的队内竞争规则。至于这是否会让查尔斯（勒克莱尔）改变做法，我也不知道。我们必须想办法解决，但有一点可以肯定，情况必须有所改变。”

哈密尔顿认为，团队合作的责任不只落在两名车手身上，也关系到整个车队。

他说：“团队合作是我们工作的一部分，也是合约的一部分。我们必须以团队为重，而今天我们原本完全可以做到这一点。当队友与你作对，导致你因此失去名次时，确实令人难以接受。”

勒克莱尔则指出，他在比赛首圈看到超车空间，因此决定把握机会。“我看到了一个空档，所以就尝试超车。”

他也形容当时的情况相当混乱。他在比赛期间曾尝试与车队沟通，也知道自己可能需要归还位置。

他说：“我相信刘易斯（哈密尔顿）对比赛开始后的那几圈一定非常不满。我们会进行讨论。”

法拉利车队领队瓦塞尔（Vasseur）也理解哈密尔顿的不满。

他说：“当你们（两名车手）在第四号弯还占据第一位和第二位时，根本不会想到最终竟然无法赢得比赛。他们不是只为自己比赛，而是为整个团队而战。”

瓦塞尔拒绝进一步评论这起事故，希望先与两名车手谈过，并称会在当地时间星期一“解决问题”。