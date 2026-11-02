（洛杉矶综合电）东契奇（Doncic）攻下45分并抢下15个篮板，里夫斯（Reaves）贡献19分，助洛杉矶湖人（Los Angeles Lakers）在新加坡时间星期一（11月2日）的美国职业篮球赛（NBA）中，主场以131比125击败多伦多猛禽（Toronto Raptors）。

湖人上星期六（10月31日）客场对阵金州勇士（Golden State Warriors）时，痛失25分领先优势被逆转，此役及时反弹。他们一度领先多达26分，最终顶住猛禽末段的反扑取胜。

湖人全场投篮命中率达53.8%，三分球命中率也有48.6%。东契奇三分球12投8中，追平个人本赛季单场三分球命中数纪录。

巴恩斯（Barnes）为猛禽攻下29分，巴雷特（Barrett）空砍22分和10个篮板。自当家球星伦纳德（Leonard）膝伤缺阵以来，猛禽战绩跌至一胜三负。

塔图姆砍32分 凯尔特人五连胜

另一方面，塔图姆（Tatum）攻下全场最高的32分，帮助波士顿凯尔特人（Boston Celtics）客场以108比97击败奥兰多魔术（Orlando Magic），将连胜场次延续至五场。

塔图姆全场19投8中，罚球17罚15中，罚球的命中数与魔术全队持平。球星乔治（George）为凯尔特人贡献17分、6个篮板和8次助攻。

魔术方面，达席尔瓦（da Silva）拿下23分和10个篮板，布莱克（Black）也贡献23分和8个篮板。

勇士击沉快艇 网队力挫溜马

勇士则在主力球员柯里（Curry）和格林（Green）轮休的情况下，凭借新秀伦德伯格（Lendeborg）的出色发挥，主场以124比112击沉洛杉矶快艇（Los Angeles Clippers），取得四连胜。

伦德伯格投入六记三分球，拿到个人职业生涯新高的37分。勇士在旧金山主场出战，而与他们共享场地的金州女武神（Golden State Valkyries）24小时前刚夺得美国女子职业篮球赛（WNBA）总冠军。

日本球星八村垒为快艇投进四记三分球，以24分成为球队本仗得分王，但快艇还是吞下五连败。

此外，布鲁克林网队（Brooklyn Nets）凭借波特（Porter Jr.）攻下的23分，客场以98比90力挫印第安纳溜马（Indiana Pacers），取得本赛季首场胜利。

网队开季以来前五场比赛全败，此役终于开胡。兰德尔（Randle）添上20分，特拉奥雷（Traore）贡献16分。溜马方面，内姆哈德（Nembhard）空砍全队最高的23分，没能阻止球队吞下四连败。