（墨西哥城路透电）20岁的安东内利在世界一级方程式赛车（F1）墨西哥城大奖赛中，成为历来最年轻的年度车手总冠军，但他28岁的马赛地队友拉塞尔（Russell）不断遇挫，只能以第六名完赛。拉塞尔赛后情绪低落，车队免除他赛后接受媒体采访的义务。

拉塞尔在比赛中从前排起步，但在首段直道上遇到动力输出缺失的问题，导致他名次下滑。他随后还因与红牛车队的哈贾尔（Hadjar）发生碰撞，被处以10秒罚时。

马赛地领队沃尔夫（Wolff）透露，这名英国车手在赛后被传唤至国际汽车联合会干事处，随后便离开罗德里格斯兄弟赛道。由于拉塞尔没有接受媒体采访，国际汽联随后对马赛地车队处以5000欧元（约7159新元）的罚款。

沃尔夫说：“赛后我见到乔治（拉塞尔）。很明显，他对当时的情况感到非常沮丧。他赛后特意去祝贺基米（安东内利），展现极佳的体育精神……作为一名运动员，我知道他此刻正经历着非常艰难的时刻。

“我见了他，对于一名赛车手来说，这简直是灾难性的时刻。或许今天的比赛正是他整个赛季的一个缩影——这本该是一场属于他的胜利。我们的赛车拥有足够的竞争力，却在首段直道上让他失望。

“此刻我非常理解他的感受。我也曾经历那些难以应对的时刻，所以他选择不接受媒体采访或直接离开赛道，是完全可以理解的。”

拉塞尔在本轮比赛之前，曾是安东内利最主要的竞争对手，但随着维斯塔潘（Verstappen）和哈密尔顿（Hamilton）这次以前二冲线，他们在车手积分榜的排名都超越拉塞尔，后者滑落到第四位。

在本赛季开始前，作为经验更丰富且曾有过分站夺冠经历的车手，拉塞尔曾被视为总冠军热门。然而他的赛车本赛季不止一次遇到问题，反观上赛季未夺一胜的安东内利在本赛季的发挥出奇稳定，赢得迄今为止19个赛站中的九站，并在墨西哥城提前加冕总冠军。