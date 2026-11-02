（综合电）曼联（Manchester United）本赛季在英超九轮仅得一胜，目前只积七分逼近降级区。前主帅滕哈格（Erik ten Hag）在接受ESPN采访时表示，英超竞争激烈，“红魔”本赛季的确有可能从英超降级。

曼联上周末在英超客场0比2输给切尔西（Chelsea），仅凭借净胜球优势才勉强不落入降级区，暂列第17名，这一结果也让主教练卡里克（Carrick）承受了更大的压力。

曼联自1974年以来从未遭遇过降级。尽管本赛季还有充裕的时间来扭转局面，但球队如今却不得不面对可能陷入保级苦战的现实。在接下来的两场联赛中，他们将分别对阵实力不俗的阿斯顿维拉（Aston Villa）和利物浦（Liverpool），如果无法及时取胜，很有可能落入降级区。

滕哈格曾于2022年4月至2024年11月期间执教曼联。在他执教的首个赛季，球队获得了联赛第三名；但在2023-24赛季，曼联下滑至第八名。到了随后的赛季，滕哈格在11月被解雇，当时球队仅排在积分榜第14位。在他执教期间，曼联曾于2022-23赛季夺得联赛杯，并在一年后赢得了足总杯冠军。

滕哈格在接受ESPN荷兰频道节目《早安荷甲》（Goedemorgen Eredivisie）采访时，当被问及曼联是否有可能在5月份面临降级时，他回答道：“在英超联赛中，这确实是有可能的，因为所有球队的实力都很强。

滕哈格在离开曼联后曾执教莱沃库森，他目前是荷兰球队特温特的技术总监。（路透社）

“各队阵容都很强大，也都有出色的主教练。一旦陷入不利局面，并真的落入那种恶性循环，那么情况确实会变得非常、非常困难。”

滕哈格：我在任时球队表现出色

滕哈格目前担任荷兰球队特温特（Twente）的技术总监。在回顾自己在老特拉福德的执教经历时，他说：“我认为我们在曼联的表现相当不错，甚至可以说表现得非常出色。我们当时已经做到了极致。

“在我们到来之前，他们已经六年没拿过任何奖杯了。看看他们现在是什么样子。我们曾六次造访温布利球场，两次打进足总杯决赛。我们赢得了两座奖杯，还拿到过联赛第三名。没错，我们的表现确实相当不错，有时甚至踢出了非常精彩的足球。

“我们也曾经历过一段艰难时期……但英超联赛竞争极其激烈，一旦陷入低谷，那确实会是个大麻烦。”