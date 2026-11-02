在各项赛事连续九场不胜的曼联（Manchester United），新加坡时间星期三（11月4日）凌晨将在老特拉福德球场迎战意甲对手罗马（Roma），进行欧冠联赛阶段的第四轮较量。曼联近期状态糟糕，恐怕难以守住主场。

曼联上周英超客场0比2不敌切尔西（Chelsea），阿根廷后卫马丁内斯（Martinez）90秒内连吃两黄被罚下，还送出罚球。曼联由此吞下英超两连败，跌至第17位，仅凭净胜球排在降级区外。

在欧冠积分榜上，曼联则排第21位。球队各项赛事最近一场胜仗，要追溯到近两个月前击败欧冠新军沙巴FK（Sabah FK）。

据英媒报道，执教成绩不佳的曼联主帅卡里克（Carrick）上周险些下课，但球队高层决定再给他扭转颓势的机会。在输给切尔西赛后，随队远征的曼联球迷也力挺他。

卡里克（中黑衣）与曼联队长费尔南德斯（中红衣）此前闹出将帅不和风波，虽然卡里克表示双方已无矛盾，但更衣室的气氛恐怕还是十分微妙。（路透社）

俱乐部预料会在下星期一（9日）主场对阿斯顿维拉（Aston Villa）后的国际比赛日期间，再次评估他的去留。

一旦换帅，纽卡斯尔（Newcastle）前主帅埃迪·豪（Eddie Howe）或是首选，据悉曼联与他已有接触。此外，德国国家队旧帅纳格尔斯曼（Nagelsmann）据报也在考虑名单中。

在卡里克帅位不稳的情况下，对罗马的比赛既是他的机会，也是挑战。为数不多的好消息是，上场英超染红的马丁内斯虽面临国内赛事停赛，仍可出战欧冠，预计与马圭尔（Maguire）搭档中卫。

与曼联相反的是，征战意甲的罗马近期状态火热，目前在欧冠排名第15位，近五场各项比赛取得四胜一平的不败战绩，包括上周末以5比2大胜联赛对手乌迪内斯（Udinese）。罗马前锋马伦（Malen）脚感火热，本届欧冠已进三球，将是曼联防线的最大威胁。

罗马前锋马伦（红衣）在本赛季的九场意甲贡献八球一助攻，状态火热。（路透社）

历史上，罗马曾在老特拉福德两度惨败，分别是2007年的1比7，和2021年的2比6。不过今非昔比，曼联已不是过去的那支“红魔”，而近来状态更好的罗马完全有机会“复仇”。

维拉欧冠三连胜 做客诺坎普望复仇巴塞

同日，另一支英超球队阿斯顿维拉（Aston Villa）将做客诺坎普球场，挑战西甲豪门巴塞罗那（Barcelona）。维拉与巴塞上一次正式交锋是1983年的欧洲超级杯，维拉当时以两回合总比分3比1胜出。

维拉本届欧冠先后击败布鲁日（Brugge）、费内巴切（Fenerbahce）和维京（Viking），是五支积满九分的球队之一。

凭借出色发挥，维拉在联赛阶段排名第二，仅次于卫冕冠军巴黎圣日耳曼（PSG）。此外，维拉还攻入12球，仅次于大巴黎的14球，并在净胜球方面（九球）与大巴黎并列最佳。

不过，维拉近况有所回落。10月下旬接连击败维京和曼市（Manchester City）后，他们先在英联赛杯0比3负于伯恩茅斯（Bournemouth），随后在英超主场1比1被富勒姆（Fulham）逼和。

主帅埃梅里（Emery）希望球队能在下半场踢得更稳：“我希望看到更稳定的表现。最近五场联赛我们三胜两平，成绩不算差，但糟糕的开局仍是个问题。”

维拉主帅埃梅里（图）希望球队能有更稳定的表现。维拉本季至今在英超取得三胜三平三负。（路透社）

巴塞在欧冠第三轮客场2比4负于大巴黎，终结赛季开局各项赛事11连胜，随后又在诺坎普的西甲国家德比中1比2不敌莫里尼奥（Mourinho）执教的皇家马德里（Real Madrid）。

不过，弗里克（Flick）率领的巴塞上周末以6比1大胜阿拉维斯（Alaves），止住两连败，以两分优势继续领跑西甲。

巴塞虽然火力强劲，防守却不稳，已连续五场未能零封，最近十场有九场失球。但他们在欧战主场对英格兰球队已连续15场不败，上一次输球是近20年前负于利物浦（Liverpool）。

比赛的一大看点是巴塞球星亚马尔（Yamal）。他上一场联赛梅开二度，目前以13个欧冠进球与姆巴佩（Mbappe）并列20岁以下球员欧冠进球纪录，若能攻破维拉球门，这名西班牙小将便可独占纪录。

从纸面实力来看，巴塞无疑更胜一筹。但考虑到维拉曾在一周前击败强大的曼市，他们也完全有信心与巴塞掰掰手腕。