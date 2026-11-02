新加坡三名小将星期一（11月2日）继续在2026年达喀尔青年奥运会亮相，分别参加武术、乒乓球和羽毛球项目。其中，武术小将黄喆嬣在女子太极拳预赛中表现不俗，在11名选手中排名第一，晋级决赛，夺金希望看俏。

本届青奥会在塞内加尔首都达喀尔举行，这是奥林匹克运动会首次在非洲国家举办。赛事从10月31日举行至11月13日，共设25个大项和153个小项。新加坡代表团派出14名年龄介于14岁至17岁的小将，参加九个大项的比赛。

16岁的黄喆嬣星期天（11月1日）率先出战女子太极扇预赛，以9.300分高居全场第一。她星期一继续参加太极拳预赛，她所展示的套路与背景音乐完美融合，最终在11名选手中以9.353分排名第一。

这是武术首次被列入青奥会比赛项目中，黄喆嬣两场预赛成绩相加后以18.653分总排名第一并晋级决赛，若能维持好状态，夺金在望。

黄喆嬣说：“预赛已经结束了，我的排名还不错。我会为明天的比赛做好准备，拭目以待吧！”

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中华台北的朱宥恩以18.563分排在第二位，菲律宾的安赫尔·波洛（Angel Polo）则以18.456分排名预赛第三。

预赛总成绩排名前八的选手晋级决赛。女子太极拳全能项目的奖牌将在星期二（3日）决出。选手须分别完成太极扇和太极拳两套动作，两项得分相加后决定最终排名。

我国两名擎旗手黄瑱宏与黎明映星期一分别参加羽毛球男单和乒乓球女单小组赛，比赛目前还未开打。