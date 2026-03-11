2027年东南亚运动会将在马来西亚举行，但本届奖牌项目相比上届减少100个，尤其是击剑项目砍半只剩六项，让新加坡击剑队无缘冲击上届创下的八金纪录。

东南亚运动会联合会（SEAGF）上星期五（10月30日）批准第34届东运会的最终项目安排。本届东运会将于2027年9月18日至29日举行，主要赛区设在吉隆坡、砂拉越、槟城和柔佛四地。

与2025年泰国东运会相比，本届的删减范围既包括整个大项，也涵盖保留大项中的个别小项。马国奥理会指出，最终敲定的43个大项、473个小项，是经多方商议后确定的，“符合东南亚运动会联合会章程和规则”。

值得一提的是，击剑只保留男女花剑和男子佩剑（各设个人和团体赛），男女重剑和女子佩剑被删除。在2025年东运会上，我国从这几个被删项目中共夺得四金两银一铜。

这意味着，去年为新加坡夺得女子佩剑个人金牌的王洁敏、男女重剑团体队，以及在女子重剑个人赛完成三连冠的许渼荟，都将无法卫冕。不过，去年夺得女子个人花剑金牌和花剑女团金牌的阿米塔（Amita），依然有望冲击连冠。

我国选手阿米塔可在女子花剑项目冲击卫冕，图为她征战去年泰国东运会的女子花剑半决赛。（新加坡体理会档案照片）

新加坡击剑总会会长陈建元告诉《海峡时报》，总会领导层正通过正式渠道积极与主办方交涉，争取全面且具竞争力的击剑赛程。他们也正与新加坡全国奥理会及区域相关方，就东运会的项目安排保持沟通。

此外，赛艇、皮划艇、龙舟、踢拳道、柔术、国际象棋、摔跤和手球全部被取消，其中皮划艇和柔术上届各为我国贡献一枚金牌。

陈世杰在2025年东运会为我国在男子格斗77公斤级决赛中夺冠，入账当届唯一的柔术金牌，但由于马国东运会取消柔术项目，他将无缘卫冕。（档案照片）

乒乓球只设单打和双打，取消团体赛，我国男队将无法卫冕上届夺得的团体金牌，女队也无缘争取比上届银牌更好的成绩。羽毛球也取消男女团体赛，改设混合团体赛。

我国国际象棋总会感失望

新加坡国际象棋总会总裁吴伟铭对项目无缘东运会表示失望。国际象棋在2025年东运会为我国贡献三枚铜牌。这个项目近年来在本地日益受到关注，2024年世界国际象棋锦标赛在新加坡举行，更起了推波助澜的作用。

吴伟铭对《海峡时报》说：“这确实令人失望。东南亚一直以来都培养出不少亚洲顶尖棋手，其中许多人在世界舞台上击败传统强国的选手。

“鉴于国际象棋在东南亚乃至全球持续发展，并获得区域内多个国家奥委会的认可，国际象棋至今仍未成为东运会的固定项目，令人费解……我希望情况能尽快改变，让国际象棋在未来的东运会中占有更稳定的一席之地。”

新加坡全国奥理会发言人指出，项目安排未必能涵盖区域内所有运动项目和小项。

“这在东运会及其他综合性运动会中并不罕见，项目安排须基于多方面考量，包括东道国承办赛事的能力。”

2025年东运会共设50个大项、573个小项。我国代表团当时夺得202枚奖牌（52金61银89铜），总奖牌数创下客场东运会纪录；52金的战绩则是客场第三佳。

越南“失去金矿” 泰国有意向马国组委会请愿

项目的减少也引起了区域内一些国家的不满，越南媒体对删项反应强烈，以“失去金矿”形容越南的处境，并指出他们将失去卫冕约30枚金牌的机会，占该国在上届所获87枚金牌的超过三分之一。

脚踏车项目的安排也引发参赛国不满。据泰国媒体报道，马国虽然安排了23枚脚踏车金牌，但亚细安脚踏车联合会主席、泰国的德恰·海卡斯里（Decha Hemkasri）指出，小轮车只设计时赛，山地车只有男子淘汰赛和越野混合团体接力，没有速降和奥运越野赛。

德洽说，项目一公布，就有“大批亚细安会员总会表达不满”。他将联合各会员国，争取增设符合亚运会和奥运标准的项目，同时直接向马国组委会请愿。

考虑设施提供能力 马国不会增项

不过，马国奥理会副会长努尔·阿兹米（Nur Azmi）强调，项目清单敲定后，不会再考虑增加任何运动项目，“不能照搬以往几届的做法”。

他补充说，最终决定举办的43个大项，考虑到了本国的设施提供能力，主办方接下来将把重点放在赛事筹备和设施提供上。

东运会东道主往往会纳入自身具竞争优势的运动和区域性项目，以提升奖牌数。例如，马国的强项保龄球，在2027年东运会将设22枚金牌，比上届多16枚，这也为同样实力强大的新加坡保龄球队提供额外夺牌机会。

另外，还有五个项目经上诉后获批准，分别是板式网球、体育舞蹈、台科搏、冰球和卡巴迪。

这将是板式网球首次进入东运会。这项结合网球和壁球元素的运动，已在2026年爱知—名古屋亚运会首次亮相。