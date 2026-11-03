（特内里费综合电）西班牙乙级足球联赛在新加坡时间星期一（11月2日）发生惊险一幕，特内里费（Tenerife）主场迎战安道尔（Andorra）的比赛因球员重伤被迫中断。主队前锋德米格尔（De Miguel）被客队门将奥沃诺（Owono）飞膝撞击后倒地昏迷，在送院途中一度出现心脏骤停。

这起意外发生在下半场伤停补时第七分钟，当时场上比分为2比2。面对一记长传球，奥沃诺冲出禁区冲向中圈解围，膝盖猛烈撞击到特内里费队30岁前锋德米格尔的头部和胸部。

德米格尔当场失去意识倒地不起，两队球员见状神色慌张，立即向场边紧急呼救。酿成意外的门将奥沃诺随即被主裁判直接红卡罚下。由于伤情极其严重且现场气氛凝重，主裁判在征求两队意见后，提前结束本场比赛。

队友掩面落泪

医疗团队迅速入场，在草皮上对德米格尔进行超过五分钟的紧急救治。在场球员神情凝重，数名特内里费队友更忍不住掩面落泪，场面令人揪心。德米格尔随后由救护车紧急送往医院。

当地媒体指出，德米格尔在救护车送往坎德拉里亚圣母大学医院的途中一度突发心脏骤停。

特内里费俱乐部在社交媒体X上发表声明说：“球员德米格尔已被送入坎德拉里亚圣母大学医院的重症监护室，尽管病情严重，但（德米格尔）目前情况稳定。医院的医护人员将随时待命，并在有最新消息时发布通报。”