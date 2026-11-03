（纽卡斯尔法新电）“太妃糖”埃弗顿（Everton）凭借前锋巴里（Barry）在下半场初段攻入的唯一进球，作客时以1比0力挫“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle），让深陷下课危机的喜鹊主帅贾斯勒（Jaissle）身上的压力剧增。

此役全取三分后，埃弗顿星期二（11月3日）在英超积分榜上升至第七，纽卡斯尔则跌至第13位。

这是巴里本赛季的第八个进球（近六仗攻入四球），协助埃弗顿继上周在英格兰联赛杯第四圈以3比1获胜后，五天内双杀纽卡斯尔。

太妃糖也借此终结此前在联赛败给阿申纳（Arsenal）和切尔西（Chelsea）的两连败颓势，并取得自今年2月28日——也就是上次作客圣詹姆斯公园球场全取三分后的首场联赛客场胜利。

五战四败 主场球迷狂嘘喜鹊

一周内内连续输给同一个对手后，深陷下课危机的喜鹊新帅贾斯勒在场边神情凝重，赛后向愤怒的球迷揽下输球责任。（路透社）

纽卡斯尔在过去五场各项赛事中吞下四场败仗，近七仗仅取得两胜。在半场休息及终场哨响时，贾斯勒与麾下球员都遭到主场球迷漫天嘘声对待，这名德国籍教头在执教的首个赛季便已感受到帅位危机。

这名38岁的少帅赛后还是勇敢承担起了责任，他说：“交出这样的表现，我能理解（球迷的反应）。这就是现实，我对此负起责任。”

尽管贾斯勒声称巴里进球前客队犯规在先，进球应判无效，但他也承认球队表现不及格且缺乏信心。

他补充说：“这几乎就像一个恶性循环……遗憾的是，我们整场90分钟都没能发挥出水平。如果无法在关键时刻拿出表现，就不配赢球。我们在控球时不够勇敢，踢了太多长传球。在某些时刻，不只是年轻球员，就连经验丰富的球员也显得信心不足。”

曾执教萨尔茨堡（Salzburg）和阿赫利（Al Ahli）的贾斯勒，在埃迪·豪（Eddie Howe）休赛期出人意料离队后接掌兵符，至今却迟迟无法在球队发挥影响力。

他急需在来临星期六（7日）作客富勒姆（Fulham）时赢球，以缓解进入两周国际比赛日前的压力。否则纽卡斯尔的沙特阿拉伯老板恐将利用休赛期考虑换帅，以应付接下来对垒卫冕冠军阿申纳的硬仗。