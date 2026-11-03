（巴黎路透电）一名直接知情人士星期一（11月2日）透露，世界足球最高管理机构国际足球联合会（FIFA）将向其理事会成员开放权限，允许他们查阅此前已搁置的“国际足联推进企业”（FIFA Forward Enterprise，简称FFE）提案的关键文件。

今年夏天早些时候，国际足联曾抛出这项价值高达200亿美元（约256亿新元）的世界杯商业权益出售计划。不料方案公布仅数日便引发排山倒海的反对声浪，不仅迫使当局紧急叫停计划，更一度让国际足联主席因凡蒂诺（Infantino）陷入领导危机。

知情人士指出，国际足联秘书长格拉夫斯特伦（Grafstrom）星期一致函各理事会成员，邀请有意查阅相关文件的理事登记，并在特定条件下前往位于瑞士苏黎世的国际足联总部审阅档案。

耐人寻味的是，国际足联释出这一举动的当天，恰逢欧洲足联（UEFA）向其发出的“最后通牒”截止日。目前欧洲多个成员国足协正极力推动体制改革，并反对因凡蒂诺连任。欧足联上个月致函国际足联，针对因凡蒂诺任内的多项争议，包括流产的FFE提案以及“国际足联和平奖”等事宜提出逾百道质询，要求对方在11月2日前给出答复。

对于外界要求大刀阔斧改革的呼声，因凡蒂诺此前也曾提议，对国际足联的决策机制展开独立审查。

针对欧足联的步步紧逼，该名知情人士引述国际足联内部的立场说：“国际足联近期正忙于在阿塞拜疆巴库筹办全新的青年世界杯，因此认为欧足联设定两周期限来回答100多个问题是不切实际的。”

知情人士也补充道：“此外，国际足联目前还在筹备定于11月23日举行的特别代表大会，届时将敲定2031年和2035年女足世界杯的东道主。加上美国方面仍有进行中的法律诉讼，这也设下了法律层面的限制。国际足联一直坚持会在适当时候向理事会成员作出回应，而此次查阅关键文件的邀请，也仅限于理事会成员。”

尽管面临欧洲足坛的强烈抵制，但因凡蒂诺寻求连任的声势却在一周多前显著增强。随着亚洲足联掌门人公开表态支持他竞选第四个任期，欧洲足坛在“倒因”阵营中显得愈发孤立。

国际足联主席选举定于2027年3月举行，有意参选的潜在候选人必须在今年11月18日的截止日期前提交提名。