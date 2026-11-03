（综合讯）因下颌骨裂阔别擂台一年后，网红跨界拳击手保罗（Paul）确定于12月24日平安夜在阿联酋迪拜可口可乐体育馆（Coca-Cola Arena）复出，迎战两届自由搏击世界冠军、法国综合格斗（MMA）好手杜姆贝（Doumbe）。

赛事推广公司“最有价值推广”（MVP）星期一（11月2日）宣布，这场对决为官方认证的八回合次重量级（200磅，约90.7公斤）职业拳击赛，双方将佩戴10盎司（约283.5克）拳套出战。这也是MVP与职业格斗联盟（PFL）四个月前合并后，携手迪拜体育理事会及经济和旅游部打造的重头戏。

1997年1月17日出生，保罗早期通过短视频应用Vine及YouTube走红，后参演迪士尼频道喜剧。29岁的他自2020年转战职业拳坛以来，累积12胜2负（7次击倒）的战绩，仅有的两场败仗分别拜英国拳手富里（Fury）及前重量级拳王约书亚（Joshua）所赐。

身为拳坛极具吸金力的商业宠儿，保罗在2024年11月与前拳王泰森（Tyson）的对决曾创下全球1亿2500万的收视人次，去年12月挑战约书亚一役也吸引3300万人次观看。不过，当时保罗在第六回合遭约书亚重拳终结，下颌两处骨裂，赛后接受两次修复手术并休养至今。

战书一经公布，两人随即展开唇枪舌剑。保罗在声明中隔空叫阵：“两年前，杜姆贝在九秒内击倒对手后就曾向我叫嚣。好吧，现在机会来了。虽然我久疏战阵，下颌还没完全恢复，也没有你那样的自由搏击世界冠军头衔，但老兄，这不是自由搏击，而是拳击。就像乌克兰拳王乌西克（Usyk）痛击范赫文（Verhoeven）那样，我会在平安夜的迪拜把你当成晚餐吃掉。”

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34岁的杜姆贝也毫不示弱地回击：“我们都喜欢打嘴仗，但经历了约书亚对他下颌的重创后，我不知道他还能说多少话。我会替约书亚完成未竟的工作，彻底终结他。”

在喀麦隆出生的杜姆贝曾两夺GLORY次中量级自由搏击世界冠军，拥有75胜7负1平（45次击倒）的傲人战绩。在2023年加盟PFL，并在同年9月的首秀中仅用九秒便击倒乔丹·泽博（Jordan Zebo）

目前杜姆贝的综合格斗战绩为6胜1负，唯一败仗是在2024年对阵查姆苏迪诺夫（Chamsoudinov）。当时他在第三回合因脚趾扎入玻璃碎片向裁判示意，不料裁判直接终止比赛判他落败。他在两个月后击败威利斯（Willis）重返胜轨，此后未再出赛，近期则跨界担任法国Netflix格斗真人秀导师，并为电影《街头霸王》（Street Fighter）配音。

根据赛程安排，保罗与杜姆贝将于11月10日率先在巴黎出席媒体宣传活动，两天后再转战迪拜继续为赛事造势。