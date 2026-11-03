（曼彻斯特法新电）面对外界揣测自己只剩两场比赛来保住帅位，近期表现低迷的曼联（Manchester United）主帅卡里克（Carrick）在欧冠赛前对下课传闻淡然处之，斗志完全不减。

星期一（11月2日）出席赛前记者会时，当被问及是否觉得自己只剩两场比赛——即本地星期三（4日）凌晨对垒罗马（Roma）以及来临星期一（9日）对垒阿斯顿维拉（Aston Villa）来拯救帅位时，卡里克显得格外淡然。

迎来首个完整执教赛季的45岁教头卡里克回应说：“不，完全不会。”

他解释说：“如果你展望未来，你永远不知道会发生什么事。我不知道接下来会怎样，但这不会改变我的感受，也不会改变我们备战明天比赛的方式。”

曾以球员身份效力于曼联与英格兰国家队的卡里克也并不怯战，他补充说：“我其实非常期待这场比赛，迫不及待想迎战。看到我们近期的成绩和目前的处境，你或许会觉得我疯了，但我真的迫不及待。”

曼联在上周末英超不敌切尔西（Chelsea）后，各项赛事不胜颓势扩大至九场，创下球会自1984年以来的最长不胜纪录，也让卡里克的帅位岌岌可危。而维拉之战恰逢国际比赛日休赛期前夕，这让曼联高层能借机换帅。

在兵败斯坦福桥球场一役中，被红卡罚下的阿根廷后卫利桑德罗·马丁内斯（Lisandro Martinez）状态低迷，此前更曾公开批评球会高层对阵容投资不足。

不过，卡里克坚称自己“毫不担心”这名后卫的敬业态度：“足球场上什么事都会发生，有时你会做出一些举动、做一些决定，有时会犯错，有时则会顺遂，但他的投入程度绝对不是问题。”

Remaining steadfast 👊



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卡里克坚称更衣室氛围良好

尽管曼联本赛季开局惨淡，在英超九轮仅积七分，排名仅高出降级区一位；在欧冠赛场也因上个月以1比4惨败给科莫（Como），目前在积分榜排在第20位（仅前24名能晋级淘汰赛阶段），但卡里克坚称更衣室目前“氛围良好”。

他说：“外界的观感是很有趣的东西，你可以把事情看成各种模样、产生各种想法。我之前就说过，球员对球会、对我以及对彼此的投入与付出，我完全不曾怀疑。我们必须踢得更好，做出更好的决定，但敬业精神绝不是问题。”

与卡里克一同出席星期一记者会的曼联中场迈努（Mainoo）也相信，球队能够扭转颓势：“我们没能取得理想的成绩，但现在必须向前看。接下来有几场非常关键的硬仗，我觉得我们只差一场胜利就能改变现状。”

卡里克在球员时代曾随传奇主帅弗格森爵士（Ferguson）迎战罗马，并在2007年欧冠复赛次回合以7比1大胜对手的经典战役中梅开二度，留下一段美好回忆。他忆述：“我必须说，那是个神奇的夜晚，是我有幸见证过最棒的夜晚、最精彩的比赛和最热烈的气氛之一。”

"It was a magical night." 💭



Michael reminisces about our iconic #UCL clash with Roma in 2007 ✨ pic.twitter.com/KCfK2rCMFZ — Manchester United (@ManUtd) November 2, 2026

另一方面，罗马主帅加斯佩里尼（Gasperini）则强调，尽管曼联近况惨淡，但绝不能掉以轻心。

“显然曼联目前在英超的成绩有些挣扎，但我们不能因此分心或过于执着于这一点，因为我们知道曼联是一支强队，阵中拥有顶级球员。他们在老特拉福德球场总会给对手制造巨大麻烦，因此我们会把他们当成处于巅峰状态的曼联来应战。”